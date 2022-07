Chegou a hora de descobrirmos Kurt Vonnegut

No ano em que se cumprem os 100 anos do seu nascimento, obra do autor é alvo de aposta editorial no nosso país.

É muito provável que 2022 seja o ano Kurt Vonnegut. À boleia do centenário do seu nascimento (que se cumpre a 11 de novembro) e dos 15 anos da sua morte (assinalados em abril), o autor americano vai ter três títulos de sua autoria disponíveis no mercado português, tantos quantos foram publicados nas últimas décadas, dos quais se destaca "Matadouro cinco", o seu livro mais conhecido.

Lançado pela Narrativa, chancela que vai publicar os três títulos, "Mas há melhor do que isto?" é uma introdução feliz ao seu desconcertante universo literário.