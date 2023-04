Chegou o dia dos Prémios PLAY da música portuguesa

Patrícia Naves Hoje às 21:38 Facebook

Ana Moura e Ivandro estão entre os artistas com mais nomeações para os Prémios PLAY. A cerimónia da festa da música portuguesa acontece esta quinta-feira no Coliseu de Lisboa.

A viver a sua quinta edição - a cerimónia é esta quinta-feira, no Coliseu de Lisboa - os prémios PLAY assumem-se e consolidam-se como, mais do que uma competição ou gala, um evento que pretende celebrar a música portuguesa. E ao celebrá-la, impulsionar artistas, encontros, atuações, reuniões que podem resultar em novas colaborações e novos crescimentos para quem vive da música no nosso país.

Na 5.ª edição dos Prémios da Música Portuguesa, Ivandro, Ana Moura, Carlão, Maro e Nena contam-se entre os artistas com mais nomeações.

Tal como na última edição, este ano, os PLAY apresentam 13 categorias a concurso e a apresentação volta a estar a cargo de Filomena Cautela, com transmissão em direto na RTP1, Antena 1 e plataformas digitais.

A academia que escolheu os nomeados sofreu "alguma remodelação" este ano, adiantou aquando da apresentação dos nomeados o diretor geral do evento, Paulo Carvalho. São agora cerca de 330 os elementos que colaboraram para chegar à lista final, num "processo auditado", destacou.

"Celebrar em conjunto"

Em declarações ao JN, Paulo Carvalho reitera que a maior importância destes prémios é mesmo a de "celebrar, em conjunto, o que de melhor se faz na música portuguesa". Objetivos são também promover os artistas nacionais no mercado nacional e internacional, criar processos de aceleração das carreiras, com os selos que os artistas obtêm através dos mesmos; e motivar a produção musical: "É uma questão de autoestima nacional", explica.

Nesta linha, frisa Paulo Carvalho, os pontos fortes para esta e "qualquer edição" são "sempre as atuações". São elas que "expressam o espírito de união e partilha na música portuguesa, com a quebra de barreiras de géneros musicais, de etnias e qualquer outra barreira que ainda possa subsistir", destaca ao JN.

Há também a expectativa de que cada vez mais pessoas assistam à transmissão. "Trata-se do único programa TV inteiramente dedicado à música portuguesa, que passa num canal de TV generalista, em prime time, pelo que quanto mais pessoas virem o programa, mais pessoas tomam contacto com a nossa melhor música e com os seus protagonistas", frisa.

Nena e Matias Damásio vão atuar

Para a noite desta quinta-feira há surpresas esperadas, mas são já conhecidas as atuações de Matias Damásio, nomeado para o Prémio Lusofonia com o single "Como antes", com Nininho Vaz Maia; e de Nena, nomeada nas categorias "Prémio Revelação" e "Melhor Artista Feminina", com Joana Almeirante.

Há também um Momento Vodafone nos Prémios PLAY dedicado a promover a inclusão no entretenimento, com atuação inédita do coro de artistas surdos Mãos Que Cantam, juntamente com os Shout!, e os Bateu Matou. A inclusão mantém-se na decisão de acompanhar pela primeira vez a cerimónia com Língua Gestual Portuguesa e Audiodescrição.

Quanto aos prémios: os candidatos a Melhor Grupo são este ano os Calema, Capitão Fausto, Wet Bed Gang e Linda Martini.

A única categoria que será sujeita à votação do público, a Vodafone Canção do Ano, tem como candidatos "Agarra em Mim", de Ana Moura com Pedro Mafama, "A Maior Traição" de Carlão, "Lua", de Ivandro, "Quero é Viver" de Sara Correia, "Saudade Saudade" de Maro e "Sorriso", de Diogo Piçarra.

Muito cobiçado, o prémio Artista Revelação disputa-se este ano entre A Garota Não, Club Makumba, Milhanas e Nena.

Candidatos a Melhor Álbum são "A Estranha Beleza da Vida", de Rodrigo Leão; "A Minha História" de Sara Carreira, "Casa Guilhermina" de Ana Moura e "Club Makumba", dos Club Makumba.

4X4 nos melhores artistas do ano

A Melhor Artista Masculino concorrem Carlão, Ivandro, Mário Laginha e T Rex. No feminino, a vencedora de Melhor Artista no ano passado, Ana Moura, é repetente na nomeação, juntando-se a Aldina Duarte, Maro e Nena.

Existem ainda prémios para Fado, Lusofonia, Videoclipe, Álbum de Música Clássica ou Erudita e Melhor Álbum Jazz, além de Prémio Carreira e Crítica.

Num breve balanço das cerimónias anteriores, Paulo Carvalho referiu um total já acumulado de 226 artistas nomeados e 52 prémios atribuídos, bem como 300 artistas presentes em cada edição e uma média de 12 horas de diretos na televisão nacional.

Como tudo funciona

Nestes prémios todas as categorias, menos duas, são sujeitas a nomeação. As não sujeitas são o "Prémio Carreira", atribuído por decisão dos promotores, Audiogest e GDA, e "Prémio da Crítica", determinado por um painel de jornalistas da música.

Os artistas e obras são então nomeados e votados pela Academia PLAY, constituída este ano por 330 profissionais maioritariamente da indústria musical, entre agentes, managers, artistas, técnicos, produtores e promotores; mas também da comunicação social e sociedade civil.

Os critérios variam: as nomeações nas categorias "Melhor Grupo", "Melhor Artista Feminina", "Melhor Artista Masculino", "Melhor Álbum" e "Vodafone Canção do Ano" são determinadas por critérios volumétricos de vendas e airplay de rádio.

Por outro lado, "Melhor Videoclipe", "Prémio Lusofonia", "Artista Revelação", "Melhor Álbum Fado", "Melhor Álbum de Música Clássica/ Erudita" e "Melhor Álbum Jazz" são categorias sujeitas a candidaturas. Este ano foram recebidos "mais de 500 candidaturas, um recorde absoluto em 5 anos de existência dos Prémios PLAY", adianta a organização.

Os PLAY são promovidos pela SAPM - Associação Prémios da Música, uma entidade sem fins lucrativos, criada pela AUDIOGEST e pela GDA, que em Portugal representam respetivamente as editoras discográficas multinacionais, nacionais e independentes e os artistas, intérpretes ou executantes.

Veja a lista completa dos nomeados

MELHOR GRUPO

Calema, Capitão Fausto, Wet Bed Gang, Linda Martini

VODAFONE CANÇÃO DO ANO

"Agarra em Mim" - Ana Moura feat. Pedro Mafama, "A Maior Traição" - Carlão, "Lua" - Ivandro, "Quero é Viver" - Sara Correia, "Saudade Saudade" - Maro, "Sorriso" - Diogo Piçarra.

MELHOR ÁLBUM

"A Estranha Beleza da Vida" - Rodrigo Leão, "A Minha História" - Sara Carreira, "Casa Guilhermina" - Ana Moura, "Club Makumba" - Club Makumba.

MELHOR ARTISTA MASCULINO

Carlão, Ivandro, Mário Laginha, T Rex.

MELHOR ARTISTA FEMININA

Aldina Duarte, Ana Moura, Maro, Nena.

MELHOR ÁLBUM FADO

"Perfil" - Dulce Pontes, "Simples" - Carlos Leitão, "Tudo Recomeça" - Aldina Duarte, "Viragem" - Beatriz Villar.

PRÉMIO LUSOFONIA

"Bom Bom" - Batida feat. Mayra Andrade, "Como Antes" - Matias Damásio, "Dançarina" - Pedro Sampaio feat. MC Pedrinho, "No Chão Novinha" - Anitta, Pedro Sampaio

ARTISTA REVELAÇÃO

A Garota Não, Club Makumba, Milhanas, Nena

MELHOR VIDEOCLIPE

"Islet"- Surma / Realizador Telmo Soares, "Barquinha" - Expresso Transatlântico feat. Conan Osiris / Realizador Sebastião Varela, "Private Eyes" - Ditch Days / Realizador António Amaral, "CARO" - X-Tense feat. Slow J / Realizador X-Tense e Gonçalo Carvoeiras,

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSSICA / ERUDITA

"J. S. Bach Keyboard Concertos" - João Barradas / Pedro Neves / Orquestra Metropolitana de Lisboa, "Play Off" - Vasco Mendonça, "MAGNIFICAT MARIAN ANTIPHONS & MISSA SALVE REGINA" - Cupertinos, "Lamentationes Hebdomadæ" - Joseph-Hector Fiocco - Ensemble Bonne Corde

MELHOR ÁLBUM JAZZ

"Ascetica" - Hugo Carvalhais, "Chasing Contradictions" - Ricardo Toscano Trio, "Jangada" - Mário Laginha.