Chernobyl: partida e chegada 

F. Cleto e Pina Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma história de três gerações unidas pelo acidente nuclear de 1986. Relato ficcionado com uma forte componente documental

Se a Rússia e a Ucrânia, na ordem do dia pelas piores razões, não têm tradição na banda desenhada, houve um tema comum que inspirou alguns autores do género: a explosão do Reator IV do Complexo Nuclear de Chernobyl, a 26 de Abril de 1986. Entre nós, apenas teve tradução "Chernobyl: A zona", que ainda está disponível nas livrarias.

Trata-se de uma história narrada em tom humano a partir das vidas de três casais de três gerações, então soviéticos, hoje (ainda) ucranianos, personagens ficcionais mas extremamente credíveis que espelham o que tantos milhares sofreram na pele, figurada e literalmente.

O traço de Natacha Bustos não é especialmente elaborado e particularmente nas cenas de conjunto até pode parecer inacabado ou simplista, mas a verdade é que isso não tira força ao argumento de Francisco Sánchez, apesar da narrativa viver do desenho, uma vez que os textos de apoio e os diálogos são parcos.

Essa opção mais contemplativa acaba por tornar mais intensa a experiência de leitura, pois coloca muitas vezes o leitor ao nível dos protagonistas, vendo - e sentindo - aquilo que eles vivenciam.

Construído de forma elíptica, "Chernobyl: A Zona" começa com o regresso da geração mais velha, a dos avós, ao local onde um dia tinham sido felizes, apesar de continuar afetado pela radiação.

De seguida, no capítulo central, coincidem as perguntas sem resposta e o encobrimento governamental, que primeiro subestimou o acidente e as suas consequências e depois abafou os seus efeitos devastadores retirando com subterfúgios e mentiras os habitantes - os filhos, a geração de trabalhadores - das zonas afetadas ou enviando-os para (a morte para) atenuarem as suas consequências.

PUB

Finalmente, assistimos ao regresso dos representantes da terceira geração, os netos, ao local por onde passaram brevemente, evocando as suas memórias e lembrando os que lá viveram - e morreram.

Se este é um relato assumidamente ficcional, é impossível ignorar a pesquisa que lhe serve de base, que incluiu uma visita de Bustos e Sánchez ao reator nuclear, o que lhe confere uma perspetiva documental que a banda desenhada mais uma vez mostra poder assumir.

Chernobyl: A Zona

Francisco Sánchez e Natacha Bustos

Levoir

168 p., 11,90 €