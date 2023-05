Chico Buarque "deu goleada" no primeiro concerto no Porto

João Martins Hoje às 14:56 Facebook

A Super Bock Arena recebeu em apoteose o cantor e compositor brasileiro Chico Buarque no primeiro de dois concertos na cidade do Porto.

Após três toques de aviso, as luzes apagaram-se e surgiu a voz de Mônica Salmaso, que abriu as hostilidades com temas que aqueceram o coração dos espectadores. Após algumas canções a solo, eis que surgiu de rompante Chico Buarque, recentemente galardoado com o Prémio Camões, que subiu ao palco e, como já tinha prometido no tema "Que tal um samba?", "deu goleada".

Num palco bem composto pela banda que o acompanhava, o cantor brasileiro ofereceu ao público uma panóplia de sons da sua vasta obra musical, a solo ou em duo com Mônica Salmaso, que entrava e saía do palco durante alguns temas. Num alinhamento em que não faltaram temas como "Beatriz", "Samba de um grande amor", "Paratodos" e claro "Que tal um samba".