Chico Buarque no Porto e em Lisboa "para espantar o tempo feio"

A nova incursão de Chico Buarque pelos palcos portugueses vai desdobrar-se por cinco datas. As duas primeiras, na Super Bock Arena, acontecem já nesta sexta-feira e sábado.

Lenda viva da música brasileira, mas não só - recebeu há poucas semanas o Prémio Camões pelo seu igualmente impressionante percurso literário - Chico Buarque sobe ao palco da Super Bock Arena, no Porto, amanhã, e sábado, às 21.30 horas. Ambos os espetáculos já têm lotação esgotada há muito.

À beira de completar 79 anos, Buarque apresenta nestes espetáculos o seu mais recente single " Que tal um Samba?", um tema carregado de esperança que surge com o objetivo de "espantar o tempo feio" vivido recentemente.

O alinhamento do concerto reúne composições do inicio da carreira e algumas mais recentes, procurando, de maneira fluida, dar o salto temporal como se as canções tivessem sido escritas na mesma altura.

O espetáculo conta ainda com a convidada especial Mônica Salmaso, artista que gravou discos como "Voadeira", além de ter trabalhado com Chico Buarque no disco "Noites de gala, samba na rua".

A digressão prossegue na próxima semana com três datas no Campo Pequeno, em Lisboa.