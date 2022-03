Chico da Tina, a "trapstar" minhota que não dá entrevistas

O "trovador" de Viana do Castelo atua este sábado na Altice Arena, em Lisboa.

"Não dá entrevistas. Nunca deu, nem nunca dará."

O responsável pela comunicação de Chico da Tina, responde desta forma (e diz que tem "pouco tempo") ao pedido do "Jornal de Notícias" para entrevistar o artista que este sábado atua na Sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa. Um artista a que uma legião de seguidores confere estatuto de "trapstar". Do Minho.

Mas afinal, quem é Chico da Tina?

A sua "biografia" publicada na página da Sony Music responde sobre a persona, mas quase nada sobre a pessoa.

Chico da Tina é "Francisco da Concertina", nascido em Viana do Castelo em 1996. Ponto.

Venha o fenómeno musical. O Chico e o seu trap, subgénero do rap/hip-hop, que viralizam.

"É um afamado artista e trovador português, que começou a ganhar nome e notoriedade nas ruas, quando surgia em festas e convívios sempre acompanhado pelo referido instrumento [concertina]", lê-se na página da editora de Chico da Tina. "Em 2019, lançou o 'Põe-te fino' no YouTube , um trap (com concertina e castanholas) incluído no EP 'Trapalhadas', que rapidamente se tornou viral e já alcançou dois milhões de visualizações."

As suas raízes e as tradições minhotas não o atrapalham. Pelo contrário. Rendem visualizações.

"Ainda no mesmo ano [2019], Chico da Tina lança o álbum 'Minho trapstar', um registo com músicas repletas de letras críticas e caricaturais que, aliadas à sua imagem, resultam numa combinação inédita entre o trap, a concertina e as gírias regionais, conjugando a tradição e a modernidade como poucos. 'Minho trapstar', 'Romarias' ou 'Freicken', são alguns dos temas incluídos neste trabalho", lê-se na "biografia".

Chico da Tina apresenta-se como "o mais representativo e original trapstar português".

"Viana vice city" (2020), "Todo o dia" e "F*CK FOREX", esta última com eddy0 (2021), são temas que antecederam o mais recente álbum, "E agora como é que é", lançado no final de 2021. O registo foi antecedido pelo o single "Nós pimba".

O "trovador" de Viana do Castelo, apresenta-se agora em Lisboa, com uma pequena ajuda de João Não, Lil Noon, Kenny Berg e Syl.