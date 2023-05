Chile cai na ditadura e nasce uma nova consciência social

João Antunes Hoje às 19:03 Facebook

"Chile, 1976" é a estreia na longa-metragem de Manuela Martelli e chega esta quinta-feira às salas. É sobre o período negro do golpe de Estado que depôs Allende e entronizou o ditador Pinochet.

Há títulos que não enganam. Ninguém escolheria "Chile, 1976" para identificar o seu filme se não se tratasse de uma abordagem do período negro daquele país sul americano, na época varrido pela ditadura de Augusto Pinochet, na sequência do golpe de estado ocorrido três anos antes, que derrubou o Presidente Salvador Allende, democraticamente eleito - uma alteração política no sentido oposto ao que, apenas alguns meses depois, ocorreria em Portugal, com a libertação, em Abril de 1974 do Estado Novo.

Se recordamos o contexto político é porque o filme de Manuela Martelli gira em torno de algo que os regimes ditatoriais gostam de escamotear, a consciência política, de forma a manterem melhor, e sem grandes contestações, o poder obtido pela força.

"Chile, 1976" centra-se no percurso de Rachel, uma mulher de classe média alta onde a escolha de uma cor para pintar a casa é mais importante do que qualquer discussão política. Mas quando se dirige para a sua casa de férias, o padre local pede-lhe para cuidar de um jovem resistente ferido. Um encontro que vai alertar Rachel para uma realidade de que não se apercebia e que irá mudar a sua perceção do mundo.

A inteligência de Manuela Martelli, que escreveu o argumento original com Alejandra Moffat, o que explica o olhar feminino sobre a sociedade do seu país, há quase meio século, foi o de fugir a sete pés do panfleto, da mensagem direta, do maniqueísmo, optando antes pela subtileza. Em vez de nos mostrar sem nos fazer pensar, traz-nos de uma forma extremamente delicada e convincente para este universo, fazendo-nos identificar com a personagem e com o seu percurso de consciencialização.

Além disso, Manuela Martelli, atriz já com grande experiência e que se inicia aqui na realização de longas-metragens, após experiências com curtas, não se esquece que tem nas mãos as ferramentas de uma forma de expressão artística que se chama Cinema, oferecendo uma obra de rigorosa construção formal, onde a cor é quase uma personagem. Nesta promissora primeira obra, é acompanhada pelo trabalho sensível e minimal de Aline Kuppenheim.