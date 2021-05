China acusada de censurar Gaga e Bieber em episódio especial de "Friends"

Rita Neves Costa Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O dia de quinta-feira foi repleto de emoções para os fãs da série de televisão "Friends". Quase 27 anos após a estreia nos Estados Unidos, o grupo de amigos voltou a reunir-se num episódio especial, com muitos convidados e recordações. Mas há uma notícia a perturbar a "reunião": fãs na China revelaram nas redes sociais que foram retirados alguns minutos à versão original da HBO Max.

Houve pouca coisa a reter do episódio especial de "Friends" que não fosse a nostalgia de voltar a ver Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross reunidos no Central Perk, o café emblemático da série. Embora não encarnassem as personagens, ver os atores a recordar cenas de bastidores ou passear entre os estúdios foi, para a maioria dos telespetadores, uma fórmula isenta de críticas.

O episódio especial "Friends: The Reunion", transmitido em vários países, foi amplamente divulgado e vendido por plataformas de streaming. A China não foi exceção. Contudo, nas últimas horas, fãs chineses acusaram várias distribuidoras de omitir minutos da "reunião". A versão original tem 104 minutos, mas naquele país teve menos tempo.

As cenas que faltam são essencialmente intervenções dos atores com os cantores Lady Gaga e Justin Bieber, e ainda com a banda sul-coreana BTS. As celebridades em causa causaram, em diferentes períodos, controvérsia na China.

Gaga foi considerada uma "persona non grata" ("não bem-vinda") após ter um encontro com Dalai Lama, o líder budista do Tibete, que as autoridades chinesas acusam de ser "separatista".

Bieber não entrou na China, em 2017, devido a "maus comportamentos". Antes da proibição, o cantor tinha visitado um monumento polémico no Japão, o Santuário Yasukuni, que homenageia soldados mortos na II Guerra Mundial. Na lista de nomes estão criminosos de guerra, pelo que a China têm protestado contra as visitas ao santuário.

PUB

Já o BTS, nome maior da K-pop (pop sul-coreano), tiveram contas de fãs canceladas na rede social Weibo por incentivarem alegadamente "comportamentos inadequados".

Alguns fãs acrescentam ainda que cenas LGBTQ foram também eliminadas da versão transmitida na China.

Apesar do protesto dos mais entusiastas de "Friends", a censura não é uma realidade estranha no país. O jornal britânico "The Guardian" avança que não é claro se a decisão de eliminar minutos do episódio foi uma ordem de reguladores, ou por ventura, uma medida de precaução das plataformas de streaming para evitar outras consequências.

De acordo com os fãs, a plataforma iQiyi retirou seis minutos à versão original, enquanto a YouKu eliminou quatro minutos.

Uma certeza há após a transmissão da "reunião" de "Friends": este foi o último regresso do elenco à televisão. Courtney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc garantiram ao apresentador James Corden que a série teve um fim em 2004.

"Teriam [criadores da série] de desfazer todas as coisas boas para conseguir ter novas histórias para contar", afirmou Lisa Kudrow, que interpretou durante dez anos a personagem "Phoebe".