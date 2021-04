China censura a vitória histórica de Chloé Zhao nos Oscars

JN/Agências Hoje às 10:46 Facebook

A realizadora Chloé Zhao, nascida em Pequim, venceu no domingo o Oscar de melhor filme e melhor realização por "Nomadland". Mas a vitória não está a ser notícia na China.

Zhao tornou-se na primeira asiática e segunda mulher a vencer o Oscar na categoria de melhor realização, com "Nomadland", um drama uma mulher - interpretada por Frances McDormand, vencedora do Oscar de Melhor Atriz - que, depois de perder tudo na Grande Recessão, embarca numa viagem pelo Oeste norte-americano, vivendo como nómada.

Acontece que, apesar do feito histórico, todas as publicações recentes com o nome de Zhao e a menção a "Nomadland" desapareceram misteriosamente da rede social Weibo, o Twitter chinês, que durante a manhã desta segunda-feira estava inundado de mensagens que elogiavam Zhao, enquanto outras denunciavam a censura.

E a imprensa chinesa mantém o silêncio sobre a vitória. Inicialmente aclamada pela imprensa estatal pelo sucesso do filme, Zhao virou alvo de ataques de nacionalistas chineses nas redes sociais, que desenterraram entrevistas em que a realizadora lança críticas ao país natal.

De acordo com a agência de notícias France Presse (AFP), apesar dos esforços da censura de Pequim, nas ruas da capital chinesa foi fácil encontrar pessoas orgulhosas com o triunfo da realizadora chinesa na premiação do cinema norte-americano. "Ela é o orgulho do povo chinês. É muito raro que um chinês receba um Oscar", comentou à AFP Yan Ying, engenheira.