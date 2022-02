Choques sociais e éticos explanados em "Pais & filhos"

Pedro Penim em cena no Teatro Nacional São João, no Porto, até domingo 20.

Pedro Penim está esta semana em cena no Teatro Nacional São João, no Porto, com a produção "Pais & filhos", escrita a partir da obra-prima homónima do russo Ivan Turgueniev.

Se Penim é atualmente o diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, há toda uma marca de água do seu trabalho desenvolvido anteriormente, em especial com o Teatro Praga, que se continua a propagar. A face mais visível é o ponto de partida de uma história biográfica para um espectro mais alargado de determinado tema, e "Pais & filhos" não é alheio a esta premissa.

O arranque para este jogo entre ficção e realidade é o processo de gestação por substituição feito no Canadá com recurso a uma doadora de óvulos e a uma "mãe de substituição". O processo só é permitido em Portugal para casais heterossexuais em que a mulher apresenta uma impossibilidade física de engravidar, como detalha o autor no programa.

Pedro Penim depara-se com o livro "Full surrogacy now: Feminism against family", publicado em 2019 pela feminista Sophie Lewis, e o choque geracional deste com a obra de Turgueniev, escrita em 1863. De um lado, a geração de pais, aristocratas influenciados pela filosofia de Hegel, com uma idealização romântica do espírito humano e a crença na arte como uma manifestação do belo. Do outro lado da barricada, os filhos, uma geração com acesso a um conhecimento outrora elitista, uma juventude democrática, sem classe social definida. Da busca de um lugar de pertença nasce um confronto social, político e ético que Penim importa como esqueleto para a sua história.

O desejo da parentalidade com recurso a uma gestação por substituição é foco de confronto social, político, ético e geracional. Mas quando a história é contada na primeira pessoa, ganha uma dimensão emocional que não é possível obter quando se aborda no abstrato.

Personificadas as histórias é possível obter contradições, argumentações, provações, num processo que nem sempre é linear. Uma argumentação para absorver até domingo 20 no Porto.

Pais & filhos

Teatro Nacional São João, Porto

Até dia 20