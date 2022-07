Chris Whitaker: "A escrita ajudou-me a salvar a vida"

O escritor Chris Whitaker estreia-se na publicação em Portugal com "O fim é o princípio", romance que a Disney vai adaptar a série de TV. Ainda a aprender a lidar com o sucesso, o autor britânico relaciona o acolhimento do público com a protagonista da história, Duchess, inspirada em si mesmo.

A história de uma pequena povoação nos confins da Califórnia que vê a sua tranquilidade interrompida com a libertação de um prisioneiro atirou Chris Whitaker para o primeiro plano literário. Galardoado com o Gold Dagger Award, "O fim é o princípio" centra-se numa adolescente que, apesar de intitular-se fora da lei, revela um sentido de justiça e resistência absolutamente incomuns. Já com os direitos para televisão comprados pela Disney, o livro permitiu a Whitaker dedicar-se a escrita a tempo inteiro. Algo com que o jovem autor confessa nunca ter sonhado sequer.



Este é o seu terceiro livro, mas apenas o primeiro a ser publicado em Portugal. Como intitula o seu novo romance, por vezes "o fim é o princípio"?

Creio que sim. Tecnicamente, até é o meu primeiro livro, porque foi por aí que me iniciei na escrita, apesar de ter publicado outros romances entretanto. É uma boa introdução ao meu trabalho.



Após ter abandonado este livro, ainda muito novo, alguma vez pensou que um dia iria voltar?

Não, porque não tinha planos de ser escritor. Deixei a escola sem quaisquer qualificações. Não tinha ideia do que queria fazer. Ingenuamente, pensei que o futuro iria encontrar-me. Com 19 anos, fui assaltado e esfaqueado. Abordaram-me para pedir emprestado o telemóvel e de seguida, como ofereci resistência, atacaram-me. Pior ainda do que as cicatrizes com que fiquei, foram os traumas psicológicos, para os quais não estava preparado. Mas foi através desses traumas que eu descobri a escrita, após ter encontrado um livro na biblioteca que falava sobre a importância de contarmos um episódio marcante da nossa vida, alterando o nome das pessoas envolvidas. Foi nessa altura que escrevi sobre Duchess, a protagonista de "O fim é o princípio". Na altura, ainda não era um livro. Apenas um conjunto de notas soltas.



É por isso que a identificação que tem com ela é tão forte?

Sim. Projetei nela os meus sentimentos na altura, mas com traços opostos. Foi por isso que criei uma rapariga de 13 anos nos Estados Unidos. Por isso, sempre que enfrento uma situação mais delicada, fecho os olhos e viajo mentalmente quatro mil quilómetros para habitar o seu mundo por algum tempo. Foi o escapismo e essa projeção que me ajudaram. Tive tendências suicidas por mais do que uma vez na vida e foi a escrita - mais concretamente essa personagem - que me salvou a vida. Sem qualquer dúvida.



As mensagens que recebe dos leitores a propósito de "O fim é o princípio" também se centram muito na personagem?

É muito raro alguém me contactar a propósito do livro e não fazer uma referência a Duchess. Talvez as pessoas vejam nesta personagem alguns dos seus traços. Não que gostem da Duchess à força, até porque ela por vezes é rude e diz palavrões. Só pretendo que sintam empatia por ela, quanto mais não seja porque no final do livro ela acaba por amaciar-se um pouco.

Através de Duchess, quis representar aquele género de pessoas vindo de meios mais desfavorecidos a quem a sociedade nunca dá uma oportunidade sequer?

Sem dúvida. A sua mãe não tinha qualquer instinto cuidador e ela acabou por ser a cuidadora da família. É chocante verificar o número de crianças que acabam por ter que tornar-se cuidadoras, perdendo assim uma parte da infância. A minha vida sempre teve uma grande sombra a pairar sobre ela. Acabei oir virar-me para o álcool e para as drogas, pelo que sei muito bem como é difícil lidar com as dificuldades do passado.