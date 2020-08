Christopher Nolan: "O cinema existe para nos questionarmos"

Bárbara de Oliveira Pinto Hoje às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Christopher Nolan, realizador de "Tenet", e o elenco do filme que estreia esta quarta-feira em Portugal falaram em exclusivo com o JN sobre esta superprodução.

Não há hoje cinema original de Hollywood em maior escala do que os filmes do britânico Christopher Nolan. O facto de ter um estúdio de produção como a Warner&Bros disposto a investir um orçamento gigante para que realizasse uma obra original é um testemunho da influência crítica e comercial do realizador: 200 milhões de dólares é quanto custa fazer "Tenet" - o filme mais aguardado da temporada.

Depois de ter tido a estreia adiada três vezes (o realizador recusou qualquer alternativa à exibição em sala de cinema real), este épico de ação chega esta quarta-feira a Portugal, envolvendo o espectador no mundo da espionagem internacional numa missão que se desenrola para lá do tempo real.