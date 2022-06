Churchill na Madeira em documentário

Iara Macedo Hoje às 18:18 Facebook

Passagem do governante britânico pelo arquipélago em janeiro de 1950 é relatada pela realizadora Joana Pontes.

"Churchill na Madeira" é um documentário que mergulha num episódio insuficientemente explorado. Este trabalho de Joana Pontes narra a viagem de Winston Churchill à Madeira, um processo que teve início com um convite para uma visita àquele arquipélago endereçado pelo Reid"s Palace Hotel em 1949, ao qual o então ex-primeiro-ministro britânico respondeu positivamente, tendo chegado a 1 de janeiro de 1950 a bordo do navio Durban Castle.

O Canal História, em conjunto com a RTP, vai estrear esta produção original, uma minissérie intitulada "Churchill na Madeira", no próximo sábado pelas 22.15 horas. Dividida em dois episódios de 50 minutos, o trabalho permite dar a conhecer a visita de um modo detalhado.

Quando chegou à Madeira, Sir Winston Leonard Spencer Churchill tinha já lugar gravado na História, depois de comandar os destinos do Reino Unido entre 1940 e 45, atravessando a Segunda Guerra Mundial. (Voltaria ao cargo entre 1951 e 55.) A sua visita ao arquipélago português valeu uma enorme plateia à chegada e revelou-se um evento de grande importância, que marcou essencialmente o turismo da região para sempre.

12 dias revisitados

Joana Pontes, já com um currículo amplo em obras documentais, aborda a visita desde os preparativos até à chegada de Churchill, além do seu tempo na Madeira, recorrendo a arquivos e a cartas e reconstituindo acontecimentos.

Entre os vários participantes na produção, a realizadora conta com o historiador José Pacheco Pereira; Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional da Madeira; e Michael Blandy, membro da família da maior produtora de vinho da Madeira que fez o convite a Churchill.

As gravações da obra decorreram integralmente no arquipélago, em locais por onde Winston Churchill passou os seus 12 dias, e onde também foram entrevistados os especialistas e filmadas as reconstituições. A produção passou por locais como Fajã de Nogueira, o Ribeiro Bonito de São Jorge, a Quinta do Palheiro Ferreiro e o Reid"s Hotel, onde o mítico primeiro-ministro britânico ficou alojado.

"Ilha revelou-se um lugar seguro". Entrevista com a realizadora Joana Pontes

Realizadora Joana Pontes durante a rodagem Foto: Direitos reservados

O que há neste evento que é valioso partilhar?

O projeto partiu de um desafio que veio da Madeira, a propósito de uma bobine de filme que Francis Zino, médico que vive no Funchal, tinha em seu poder e que mostrava imagens dessa época feitas pelo seu pai. Contar a história desta visita é compreender, de uma forma diferente do habitual, quem foi esta grande personagem, e entender a Madeira como lugar e destino de tantas viagens.

Vários são os testemunhos reunidos. Como selecionou estes participantes e de que maneira ajudaram a história?

A pesquisa contribuiu para a escolha dos intervenientes. Por causa do convite feito a Churchill tornou-se relevante falar com a família Blandy, na altura proprietária do Reid"s Palace Hotel, onde ficou alojado. O mais engraçado passou-se com Marcelino Abreu, filho do motorista que serviu Churchill na Madeira. Ele é que nos contactou porque falei do projeto num programa da RTP Madeira. Os historiadores permitem uma compreensão mais ampla do contexto.

Que marca Churchill deixou na Madeira?

A sua estadia mostrou a Madeira como um lugar seguro e tranquilo. Não nos esqueçamos que a guerra havia terminado há poucos anos. Há dados que mostram que a seguir a esta visita o turismo na Madeira teve um grande impulso, principalmente dos ingleses. Ainda hoje há turistas que ficam no Reid"s por causa do Churchill e há quem queira ficar na suite onde esteve alojado. Como se fosse uma pop star.