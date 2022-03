CIAGJ celebra aniversário com ciclo de exposições e debates

Rui Dias Hoje às 19:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ciclo de debates com artistas do mundo lusófono e exposições são algumas das iniciativas programadas para assinalar os 10 anos do Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), em Guimarães, foi anunciado esta quinta-feira.

O Centro Internacional de Artes José de Guimarães (CIAJG), inaugurado em 24 de junho de 2012, ano em que a cidade de Guimarães se assumiu como Capital Europeia da Cultura, celebra uma década evocando a ideia, grata ao mundo das artes, de manifesto. O próprio José de Guimarães foi convidado a escrever um manifesto para assinalar a data.

A principal infraestrutura herdada de 2012 vai receber, entre 5 de março e 24 de junho, um ciclo de debates/conversas "Para um novo enredo de vozes", com a participação de pesquisadores, artistas, ativistas, curadores/as e teóricos/as.

Mário Lúcio, Manuela Ribeiro Sanches, Raphael Fonseca, Gabriela Mureb, Yonamine, José de Guimarães, Mariana Pinto dos Santos, Carlos Bernardo, Nuno Grande e Eduardo Brito são os convidados para este ciclo de conversas, que arranca este sábado, com o músico cabo-verdiano Mário Lúcio e a professora Manuela Ribeiro Sanches. O primeiro foi ministro da Cultura de Cabo Verde e é autor do "Manifesto da Crioulização", em que defende a ideia de mestiçagem como um projeto global para o mundo.

A professora é uma das pioneiras do pensamento pós-colonial, em Portugal. A investigadora do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, questiona o legado colonial europeu, numa altura em que a Europa se encontra sujeita a um novo encontro com o Sul. "Esta conversa pretende situar outros modos de entendimento do mundo para lá da nossa perspetiva", afirma a curadora-geral do CIAJG, Marta Mestre.

Que museu para que futuro?

Para Marta Mestre, a comemoração dos 10 anos do CIAJG é uma "excelente oportunidade de reflexão e de pensamento", acrescentando que o programa apresentado procura "dar a ideia de alteridade, de diversidade e de reescrita do passado".

PUB

"Onde estamos agora? Dez anos depois? Que museu para que futuro? Como permanecer e renovar quem somos e o para que somos? Que ruínas abandonar para aproximar o que é distante ou nos separa?", refere o primeiro parágrafo de um manifesto assinado pela curadora, que fez questão de ler durante a apresentação do programa cultural.

José de Guimarães e Mariana Pinto dos Santos, historiadora de arte e curadora, vão passar pelas conversas dedicadas aos "imaginários primitivistas ontem, hoje e amanhã", no dia 8 de maio.

Antes, no dia 4, as conversas sobre processos artísticos na montagem de exposições em formato online ficam a cargo do curador brasileiro Raphael Fonseca e da artista Gabriela Mureb. No dia 5 de maio, é a vez do artista angolano Yonamine.

Carlos Bernardo, professor de catedrático do Departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho, Nuno Grande, arquiteto, autor de diversas publicações na área da cultura arquitetónica e da cultura urbana e Eduardo Brito, que trabalha em museologia, fotografia e cinema, conversam sobre "um museu na cidade" no dia 18.

O CIAJG tem tido uma preocupação com a produção de conhecimento. Nesse sentido, a 10 de abril é lançado um conjunto de oito publicações "que refletem aquilo que os artistas fizeram ao longo do último ano".

Luísa Mota orienta uma performance para a qual vai ser lançada uma open call à população. O momento deve acontecer a 7 de maio, nas praças do CIAJG e do Toural. A jovem artista do Porto vai abordar a ideia de "procissão", misturando o sagrado, ainda enraizado no Minho, com o profano. Nesta data arranca o ciclo "Voz Multiplicada" que, para Marta Mestre, é o "carro chefe" da programação para 2022.

Neste ciclo que vai de 7 de maio a 18 de setembro, a curadora salienta aquilo que considera ser uma característica da criação contemporânea: "a hibridez entre pintura, escultura e performance". O slogan dos dez anos do CIAJG resume esta ideia no "Ritual do Encontro".

Pedro Barateiro é convidado a expor o seu trabalho juntamente com as coleções de José de Guimarães; Yonamine reflete sobre a ideia de identidade e mestiçagem a partir do mercado de produtos de branqueamento de pele e o artista que dá o nome ao museu junta aos seus manifestos "Arte perturbadora" (1968), "A ratoeira" (1984) e "Esta cultura faz-os velhos" (1999), um quarto quasi-manifesto.

Max Fernandes, um artista vimaranense, vai "Preambular o Futuro", através de uma intervenção em vídeo feita a partir do arquivo de imagens relacionadas com a inauguração da Capital Europeia da Cultura em 2012.

Um olhar sobre o território

Raphael Fonseca, como curador visitante, traz com ele Gabriela Mureb, Afra Eisma, Janaina, Wagner, Luís Lázaro Matos, entre outros, para uma pluralidade interpretativa a partir da figura das gárgulas da igreja de Nossa Senhora da Oliveira. O trabalho destes artistas, "Garganta", é irreverente do ponto de vista iconográfico, explora o avesso da norma, o contrário da voz. A propósito do curador convidado, Marta Mestre lembra que se trata "um olhar sobre o território, a partir de alguém que vem de fora".

Maria Iñigo Clavo foi convidada para assinar o texto de reflexão sobre os dez anos do CIAJG, tomando como ponto de partida os museus que expõem objetos de culturas "extra-ocidentais". Clavo questiona a ideia de "um tempo sem tempo", fora da história civilizada. E lança pistas para experienciarmos estes acervos de novas formas.

Restituição de obras

Numa altura em que se fala da restituição, aos países de origem, de obras de arte que se encontram em museus da Europa, e tendo o CIAJG importantes coleções de arte africana, pré-colombina e chinesa antiga, é com naturalidade que também participa nesta reflexão.

"É um debate com o qual os museus se defrontam e está a chegar a Portugal. Recentemente, participámos num inquérito do ICOM (International Council of Museums) e fizemos um levantamento. Os objetos que o CIAJG tem não foram adquiridos no período colonial, foram comprados no mercado. A restituição é uma questão de diplomacia entre países, que tem que ver com acervos públicos. Esta é uma coleção privada, cedida ao museu por comodato", afirma Marta Mestre.

Em ano de aniversário, o CIAJG dá continuidade à relação com a universidade, através do projeto "Triangular", que reúne a Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho, o Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura e o próprio museu. Nas "Jornadas indisciplinadas", os alunos serão convidados a ocupar o museu com as suas obras. Será a 27 de maio.

André Tavares e Ivo Poças Martins unem-se no projeto "Heteróclitos", num projeto que também é de continuidade. Vão repensar as formas de expor os objetos no museu. "A maneira como expomos as coisas tem também a ver com a forma como percebemos os objetos.."