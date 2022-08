Cicatrizes a longo prazo na fronteira México-Estados Unidos

F. Cleto e Pina Hoje às 14:40 Facebook

Documentário e reportagem: outras faces da banda desenhada em "A Cicatriz", obra gráfica dos italianos Renato Chiocca e Andrea Ferraris

Diz-se que os homens não se medem aos palmos e, numa adaptação livre, pode dizer-se que os livros não se medem pelo número de páginas.

Curto nas suas quarenta e poucas pranchas, "A Cicatriz", obra dos italianos Renato Chiocca e Andrea Ferraris, que acaba de ter edição nacional pela Escorpião Azul, mergulha-nos numa situação incómoda, geograficamente afastada, mas que a televisão e o cinema tornaram de alguma forma próxima.

A base de "A Cictariz" é o drama eminente que se vive a cada instante "na fronteira entre o México e os Estados Unidos", como se lê no subtítulo do livro. Recorrentemente mostrado em séries e filmes, o muro que separa aqueles dois países, mais do que um obstáculo, parece constituir um desafio para os muitos que continuam a acreditar na miragem do sonho americano.

Por isso, também por isso e pela violência inata ao ser humano, Nogales, Juarez, Tucson, entraram no nosso vocabulário comum, como sinónimos de tragédias e mortes, entre aqueles que, a solo, em grupo ou pagando a intermediários, tentam dar o salto.

É essa realidade incontornável dos nossos dias que Chiocca e Ferraris nos mostram a dois tempos. Primeiro, em "Uma noite na fronteira", narram numa banda desenhada quase documental, como a situação tensa que se vive entre os moradores e as autoridades de um e outro lado do muro, pode por um acaso do pérfido destino acabar, mais uma vez, numa tragédia chocante - que é como quem diz na morte de uma vítima inocente. Retrato pungente de um caso real, obriga a questionar como é possível que esta situação se eternize.

Já na sua segunda parte, "Um dia na fronteira", o livro adota o modelo de reportagem desenhada, com os autores a mostrarem o trabalho dos grupos de voluntários que atuam ao longo da fronteira do lado norte-americano.

A edição que, pelo pequeno formato pode passar despercebida, inclui ainda, a abrir, uma entrevista em que os autores desvendam os pressupostos de que partiram.

O conjunto espelha de forma eficaz as potencialidades da banda desenhada para lá da ficção, aqui em registo de documentário e entrevista, dando rostos e vida - ou mostrando a morte...- dos que de um lado e outro do muro continuam a arriscar-se.