Ciclo Musa extravasa o palco do Theatro Circo e expõe sobre famílias LGBTQI+

Pela primeira vez, o ciclo Musa não se fica pelas artes de palco no Theatro Circo, em Braga, estendendo-se até ao salão nobre do edifício com a exposição "Família", da lisboeta Mag Rodrigues. São 17 retratos de casais LGBTQI+ com filhos, para serem vistos até 25 deste mês.

Um artigo sobre o trabalho de um fotógrafo belga, que focou casais homens, foi o ponto de partida para a artista portuguesa começar a procurar as famílias LGBTQI+ portuguesas. Lançou uma open call e a primeira surpresa surgiu logo aí. "Não tinha noção da quantidade de famílias que existem", disse Mag Rodrigues, ao JN, durante a inauguração da exposição, na passada quarta-feira.

Ao desafio responderam 17 casais, desde "pais homens, mães mulheres, uma família cujo pai é transgénero e uma figura adulta não binária". "Um privilégio encontrar pessoas que espelham diferentes tipos de família", reconheceu a fotógrafa, revelando que a premissa do trabalho foi sempre que os participantes já tivessem filhos.

Em todos os retratos aparecem as famílias completas, de olhar compenetrado, sem sorrisos forçados. "Parece que temos necessidade de contar uma história para cada uma delas quando vemos as fotos", sublinhou o diretor artístico do Theatro Circo, Paulo Brandão, acrescentando que se deparou com o trabalho de Mag Rodrigues nas suas "viagens" pelo Instagram.

"É como se estivéssemos na casa deles. Nestas fotos de família não há nada de falso", acrescentou o diretor.

Depois de Paris, onde já esteve exposta, e da presença em Braga, a mostra poderá seguir para a Assembleia da República. A partir daí, o objetivo da autora é que a exposição se torne itinerante.

A mensagem que Mag Rodrigues quer passar é clara: "Não há qualquer motivo para haver violência, exclusão ou agressão em relação a pessoas que não fizeram nada de mal no mundo".

Entretanto, o Musa - Festival no Feminino vai acontecendo, também, no palco, até ao próximo sábado, com espetáculos de Sílvia Perez Cruz, Silvana Estrada, Maria José Llergo, Maria Arnal i Marcel Bagés, Rocío Márquez e Ángeles Toledano.