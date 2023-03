Ciclo "Um Objeto e seus discursos" regressa neste sábado

JN Hoje às 16:52 Facebook

A Casa-Oficina António Carneiro é a protagonista do ciclo "Objeto e seus discursos", que regressa neste sábado, às 18 horas, após pausa prolongada. No último sábado de março está prevista uma nova sessão, na Casa do Infante.

O regresso do ciclo "Um objeto e seus discursos" acontece já neste sábado, com a Casa-Oficina António Carneiro em lugar de destaque.

Atualmente na fase final de obras de reabilitação, o edifício que foi mandado construir pelo pintor simbolista na década de 20 do século passado vai estar no centro da conversa entre Laura Castro, diretora regional de Cultura do Norte, e o arquiteto Camilo Rebelo, responsável pelo projeto de reabilitação do espaço, com moderação de Jorge Sobrado, diretor do Museu e Bibliotecas do Porto.

Encerrado desde 2018, a Casa, cuja abertura está prevista para novembro, vai ser alvo de uma visita guiada conduzida pelos convidados.

Na abertura está prevista uma exposição inaugural com curadoria do professor e ensaísta Bernardo Pinto de Almeida.

Com periodicidade quinzenal, "Um Objeto e seus Discursos" ´é um ciclo que se propõe destacar lugares, obras de arte, documentos históricos ou arquiteturas do Porto, contando com a mediação de especialistas, responsáveis do município ou personalidades de diferentes quadrantes e sensibilidades.

A segunda sessão do novo ciclo acontece no último sábado do mês, dia 25, e de aborda a história da "Degolada", uma peça em ouro do sistema monetário em prática durante a Guerra Civil, que terminou a 23 de setembro de 1834. Cunhada em 1833, destaca-se pela raridade e ficou conhecida com este nome por apresentar no anverso a cabeça da rainha sem busto.

Às 18 horas, a Casa do Infante vai ser palco da conversa entre o presidente da Sociedade Portuguesa de Numismática, Rui Centeno, e a professora e investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, Conceição Meireles. A moderação estará a cargo do arqueólogo Filipe Teixeira.

As sessões do programa têm entrada gratuita, sujeita à lotação dos espaços, mediante inscrição prévia, disponível no site do Museu do Porto.