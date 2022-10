Cidades em suspenso no Museu da Água

Helena Mendes Pereira Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Na exposição "De Profundis", patente até 25 de novembro no Museu da Água de Coimbra, Luís Canário Rocha lança o desafio para pensarmos as urbes do nosso tempo.

O Museu da Água de Coimbra, projeto e propriedade da empresa municipal Águas de Coimbra, ocupa o edifício que outrora albergou uma Estação de Captação de Água, de olhos postos no bonito Mondego. Este espaço tem apresentado, ao longo dos últimos anos, programação regular de arte contemporânea, com ciclos de exposições escolhidas no desafio de as temáticas se relacionarem com a água e a preservação do meio ambiente.

Por estes dias, o Museu da Água acolhe a exposição-instalação "De Profundis: cidades em suspenso" de Luís Canário Rocha (PT, 1986). Este artista plástico e visual português, natural de Guimarães, concluiu a sua formação académica em Pintura na Faculdade de Belas Artes do Porto e, no seu percurso como artista, já com evidências além-fronteiras, tem alargado a sua atividade para os palcos, trabalhando também como cenógrafo, produtor e intérprete. Dá, ainda, aulas de pintura.

PUB

Nos seus primeiros anos de atividade, a pintura em 'atelier' ocupa os dias e as noites, numa linguagem de (neo) expressão livre onde a palavra já está presente e reforça o tempo e espaço da criação, como tempos e espaços da observação e ação sobre o mundo. É inevitável, nesta fase, que se referencie a influência da plasticidade de Jean-Michel Basquiat (EUA, 1960-1988) na busca do artista vimaranense. Há a assinalar, diria, dois factos incentivadores de novos caminhos, nomeadamente, da expansão da bidimensionalidade da pintura para o objeto. Luís Canário Rocha torna-se num recoletor, num colecionador compulsivo de objetos em madeira provenientes do desperdício urbano: pedaços de velhos móveis, por exemplo.

O atelier torna-se um repositório de histórias da cidade e dos lugares por onde o artista passa e onde descobre novas, ainda que velhas, e curiosas formas da vida quotidiana. A fartura do 'atelier' traz outras possibilidades e a madeira, com os excertos agregados em novas formas, torna-se suporte para uma nova fase do trabalho que, não obstante uma certa continuidade de linguagem, começa a invadir o espaço e a criar ligações mais autónomas do artista ao meio, menos dependentes do quadro de influências normal da formação inicial.

Será neste contexto que nasce a série de pinturas, continuando o foco na perspetiva bidimensional e no uso da tinta, intitulada "As Cidades" e que o faz caminhar para a escultura, para o objeto e a instalação. O segundo facto revelador está na experiência da performance em 2014 e na consequente criação da Astronauta - Associação Cultural e nos projetos de artes performativas que a coletividade vem desenvolvendo desde então.

Quando colocamos o corpo na relação com o espaço, necessariamente, pensamos a três dimensões. Ao expandir o seu trabalho para a cenografia e mesmo para a interpretação, encontrando na performance, mais tarde, um lugar experimental e privilegiado de afirmação das ideias, Luís Canário Rocha passa a explorar o campo da pintura, para lá do espaço estreito do 'atelier', mas relacionando-a com o 'site specific' e com a poética e política sugerida pelos dias.

Neste alinhamento, o artista desenvolve o projeto "De Profundis: as cidades (delas) em suspenso", no qual a relação do ser humano com o estendal e com o ato, quotidiano e simbólico, de estender a roupa e de nos tornarmos nus, é dada pela tinta como iconografia da catarse. O projeto, feito a partir de um ato performativo levado a cabo por vários intérpretes, incluindo o próprio artista, ganhou escala em Portugal e no Brasil e coincidiu com um período em que Luís Canário Rocha desenvolveu alguns projetos de arte em espaço público, afinando a sua plasticidade para uma dimensão mais construtiva, de linhas e formas mais fortes, urbanas, ainda que igualmente simbólicas e com a palavra a marcar o ritmo.

O espaço público convidou a luz e as obras convocam cada vez mais tecnologias e merecem, também, a participação de outros criadores, nomeadamente na área do som, o que amplifica a multiplicidade de sentidos que a obra tem. A pintura é sempre o pano de fundo do processo, sendo que Luís Canário Rocha prefere intervir sobre materiais que já tiveram outras vidas, como são exemplo lonas publicitárias, madeiras, metais.

Esta exposição no Museu da Água de Coimbra marca o fim de um ciclo (ou de um projeto) sendo a soma das partes e a parte em si. Nela, Luís Canário Rocha reúne os atos de "De Profundis", inspirado na prisão à moralidade de Oscar Wilde (Irlanda, 1854-1900), e constrói uma instalação de complexidade que é também um desafio a pensar as cidades, tantas vezes suspensas, dos nossos tempos. Vivemos com a perceção de um tempo rápido, mas de uma sociedade sem evolução, sem melhoria e, poeticamente, o estendal que o artista monta no espaço deste museu que é também o espaço da água e, portante, da vida que se faz de mergulhos e catarses.

Que não se surpreenda o espectador com o nu e com a Liberdade. Que não se surpreenda com o poder da Arte que faz pensar e que, além do que conta, propõe, coloca hipóteses, interpela-nos.

"De Profundis: as cidades (delas) em suspenso"

Luís Canário Rocha

Museu da Água de Coimbra

Até 25 de novembro