Cinco candidatos disputam codireção do Teatro Municipal do Porto

O nome escolhido para a codireção do Teatro Municipal do Porto deverá ser revelado na próxima reunião do executivo camarário, revelou Rui Moreira. O lote inicial de candidatos foi reduzido a cinco, adiantou o autarca portuense.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, adiantou esta segunda-feira que, das várias candidaturas apresentadas para a codireção do Teatro Municipal do Porto, foram selecionados cinco candidatos, devendo a escolha do júri ser anunciada na próxima reunião do executivo.

"Foi feita pelo júri uma seleção de cinco candidatos", afirmou o autarca independente durante a reunião do executivo.

Questionado pela vereadora do BE, Teresa Summavielle, sobre os resultados do concurso para a co-direção do Teatro Municipal do Porto, lançado a 12 de julho, Rui Moreira esclareceu que as entrevistas aos candidatos decorreram "no início da semana passada", pelo que o júri do concurso "já terá feito uma escolha".

"Ainda não me foi comunicada", observou, dizendo, no entanto, acreditar que na próxima reunião do executivo o relatório do júri já poderá ser analisado e votado.

"Está tudo a correr dentro dos prazos previstos", acrescentou.

A Câmara do Porto lançou a 12 de julho um concurso público internacional para a codireção do Departamento de Artes Performativas da empresa municipal Ágora - Cultura e Desporto do Porto, que, com a saída de Tiago Guedes, deverá iniciar funções em janeiro de 2023.

A direção do Departamento de Artes Performativas da Ágora ocupa, por inerência, a direção do Teatro Municipal do Porto (TMP), do festival Dias Da Dança (DDD) e do Campus Paulo Cunha e Silva.

O júri é constituído pela administradora executiva da Ágora, Ester Gomes da Silva, pela presidente do Conselho de Administração da EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (empresa municipal da Câmara Lisboa), Joana Gomes Cardoso, pelo diretor artístico do Tanz im August (Alemanha), Ricardo Carmona, pela diretora do Centro de Cultura Contemporânea Conde Duque (Espanha), Natalia Álvarez Simó, e pelo coordenador artístico do Departamento de Artes Performativas da Ágora, Francisco Malheiro.

Com a saída de Tiago Guedes, a coreógrafa, intérprete e professora Cristina Planas Leitão assumiu a 1 de julho a direção interina do Departamento de Artes Performativas do TMP, no qual desempenhava funções de assistente de programação.

Em articulação com Cristina Planas Leitão, ao futuro codiretor competirá definir, coordenar e executar a estratégia de programação artística do Departamento de Artes Performativas, sendo que a codireção responde diretamente ao Conselho de Administração da Ágora.