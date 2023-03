Cinco excertos dos livros de D. H. Machado

JN Hoje às 11:23 Facebook

"Eliot", "Rach 3", "Nighthawks e outras observações" e "Heathcliff" são os quatro mais recentes livros do escritor D. H. Machado, dos quais o JN publica breves excertos.

"A Palavra do Trovão", "Eliot" (2022)

A porta entreaberta, a memória dos teus seios,

esquivos sob o desejo mudo de uma noite perene.

Devo inquirir a forma do teu corpo?

Anotar essa linha que o tempo subtrai à perfeição

e nos deixa sem respirar à espera da palavra do trovão?

(O trovão dirá: "Os teus versos mentem!")

Poderei repôr a tua beleza naquela velha mesa?

Os teus cabelos irrequietos, a tua cruel firmeza,

o olho azul turquesa, o sorriso que conhece a fina tristeza.

(E o trovão repetirá: "Os teus versos mentem!")

Devo inquirir o universo

e o nobre ensejo que impele o meu verso?

Devo cingir a vontade que se impõe e a tudo resiste?

Agrilhoei a verdade àquela árvore que não se verga,

àquele horizonte que equilibra a visão que a alma alberga.

Aceitei a luz que desceu sobre a terra

e aquece os riachos que murmuram entre si

e atiça os ventos em repouso no topo da serra.

Oh... a verdade tem muitas faces e aparenta outras tantas.

E eu só conheço uma ou duas, reconhecendo, por sorte, outras tantas.

Já a vi representar farsas e teatros de rua,

em que as palavras ostentam mais do que uma só verdade.

Já a vi em falsos protestos na boca de um ladino,

e em profunda inquietude no silêncio de um bonifrate.

Mas como posso eu presumir a verdade?

Como posso eu presumir,

quando os meus versos se despem de medos e anseios,

quando a memória do teu corpo ainda perdura

e na palma das minhas mãos resiste a forma dos teus seios?

Como posso eu presumir a verdade de uma memória

e afirmar ao trovão: os meus versos falam verdade!?

"Estrada Fora," "Eliot" (2022)

Certa noite, abri a porta, nu, respiração ofegante,

o pénis arqueado como uma língua afoita ainda a salivar.

Ela saltou da cama para o banco de madeira opaca,

agredindo as teclas do piano que gemiam em divina profusão.

O corpo esguio, a ponta dos meus dedos marcados na carne obscura,

o ventre ainda quente, ardendo como velas romanas na noite escura.

Naquela noite conheci o Jack, o Allen, o Mingus,

e o solo infame de Ronnie Cuber, criando fendas nas paredes,

atiçando o desejo da carne enquanto líamos On the road em viva voz.

Aquelas foram as noites do beat up-tempo e do bebop,

do sexo improvisado em versos livres e de acordes erráticos.

Ouvíamos o jazz criado nas caves de Greenwich Village

e da Minton"s Playhouse do Cecil Hotel, em Harlem,

e líamos a prosódia bop e translúcida de Naked Lunch e Howl.

Naquele quarto, entre as paredes famintas, histéricas, nuas,

respiravam-se as mentes mais brilhantes de uma geração.

"Nighthawks e outras observações" (2021)

A mulher do vestido vermelho e o homem de fato escuro e chapéu azul aço com um nariz de falcão começaram a frequentar este pequeno restaurante onde duas ruas se encontram poucos dias antes. Chegavam, sentavam- -se lado a lado e aí permaneciam sem trocar palavra ou sequer um olhar. A mulher do vestido vermelho gosta do café a escaldar, como se tivesse sido feito na mais profunda furna dos infernos. Mas só o bebia quando a conflagração daquela matéria abrandava e um ténue e último estertor exalava do receptáculo encanecido. O homem de fato escuro e chapéu azul aço com um nariz de falcão gosta do café numa temperatura mais adequada à natureza humana. Ela repousa a caneca no seu lado esquerdo. Ele no seu lado direito. Assim, acreditavam, mantinham alguma ordem no seu universo.

"Rach 3" (2022)

São cinco horas. Bem, quase. Dois ponteiros já estão em posição, em ansiosa suspensão, mas há sempre um, irrequieto, nervoso, que trabalha sem parar. É este ponteiro que carrega o tempo e vinca o tecido da vida. Nunca pára, mas parece estar sempre a perseguir um tempo que lhe escapa.

Começámos com um passo ordinário, quase melancólico, em que a melodia inicial nos ensina o caminho, até que lhe impus um ritmo mais rápido, oscilando entre o trote e o galope, entre um ritmo mais doce e, em ligeiro crescendo, outro mais intenso, a fluir como o vento que nos leva nos braços. Surge um diálogo, ora mais vivo, ora mais veloz, ora em passo moderado, para ganhar folego. Novamente os contrabaixos, juntam-se os violinos, a dor no coração, as trompas em fá. Novo diálogo, mais curto, compreendem-se, aprendem a comunicar, os oboés pronunciam-se, participam no diálogo, o piano entra expressivo com tez triste e melancólica, de olhos humedecidos, os fagotes tentam alegrá-lo, sussurrando o mesmo tema, as trompas ajudam, os violinos e os clarinetes em si bemol dão o suporte, mas a passada aumenta, um novo vigor fá-lo trotar, imponente, lúcido, e do trote surge o galope, minucioso, contundente. O vento mostra a sua substância, a sua passada intangível. Está feliz. Reaparece a melodia inicial. O ciclo completa-se, mas tudo está diferente.

Quando cheguei, o palafreneiro notou a vivacidade que ambos nutríamos. Ele, o cavalo, libertava o ar trepidante pelas narinas, agitando as crinas brancas; eu, de coração aos saltos, ofegante, tentava manter a minha pose discreta. O palafreneiro sorriu e deu-lhe uma leve palmada de regozijo. Aqui, longe dos palcos e das festas, são os cavalos que merecem os louvores.

"Heathcliff" (2020)

tenho em mim a memória do teu rosto

a fina temperança do teu flanco selvagem

que entre laivos de uma vontade sem posto

se afasta de mim da minha insana voragem

a antiga noite em que a tua voz luzia

refugia-se na minha alma na minha vida

mas cerro os olhos invado esta existência vazia

e perco-me neste quarto que o luar em troça olvida

apertam-se as paredes o tecto e o chão acercam-se

tenho no meu peito toda a estrutura do tormento

soberano altivo entre momentos que vis apiedam-se

e esgota-se-me a força que a terra forja em fogo lento

tudo em mim vem das profundezas do hábil desejo

de sentir o teu corpo ferido da morte que almejo