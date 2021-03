Helena Teixeira da Silva Hoje às 11:09 Facebook

Há vida para lá do número de nomeações aos Óscares votadas pelos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Esqueça as categorias e o número de estatuetas que cada filme pode ou não ganhar, as estatuetas que cada um somou ou não os Globos de Ouro, e concentre-se em não perder estas cinco histórias.

A 93ª cerimónia dos Óscares vai decorrer, como sempre, em Los Angeles, numa data especialmente relevante em Portugal: 25 de abril. Há 23 categorias, 70 mulheres nomeadas, nove atores de cor (algum dia deixaremos de reparar nas mulheres, nos negros e nos homossexuais?) e a Netflix, sem surpresa, soma 35 nomeações. Mais importante do que isso é não perder isto.

The Father - O pai

Direção: Florian Zeller

Elenco: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell



É um filme sobre o envelhecimento dos nossos pais e sobre como nunca estaremos preparados para isso. É isto, mas visto pelo olhar deles. No caso, visto pelo olhar do pai Anthony Hopkins, que permanentemente recusa o apoio da filha, insistindo na sua autonomia, até ao dia em que ela viaja para Paris. Começa aí o drama familiar capaz de tombar até os corações mais empedernidos.

Nomadland - Sobreviver na América

Direção: Chloé Zhao

Elenco: Frances McDormand, David Strathairn

É um filme sobre a depressão económica, revelado através da vida de Fern, a mulher que perde tudo durante a crise de 2008 e que decide percorrer o Oeste Americano com a única coisa que lhe resta: a sua carrinha. Frances McDormand, sabemos há muito, é sempre um filme inteiro. É um filme sobre pessoas de quem nunca se saberá o nome, pessoas como os nossos pais ou os nossos avós, cuja maior batalha da vida é sobreviver depois de terem trabalhado a vida inteira e, no fim, terem perdido tudo.

Promising Young Woman. Uma miúda com potencial

Direção: Emerald Fennell

Elenco: Carey Mulligan, Bo Burnham

Quando pensamos na quantidade de vezes que reparamos no número de mulheres que estão nomeadas para isto ou que foram escolhidas para liderar aquilo, quando reparamos no número de mulheres mal tratadas ou mal interpretadas, nas diferenças salariais e sociais, na condescendência e na hipocrisia dos homens, percebemos o quão atrasados ainda estamos como civilização. Este filme não é exactamente sobre isso, mas também é. E não, não é uma comédia. É a história em versão gore de uma mulher que dá uma enorme lição - não aos homens mas à humanidade.

Better Days

Direção: Kwok Cheung Tsang

Elenco: Dongyu Zhou, Jackson Yee, Fang Yin

É um filme sobre bullying, mas que está longe de esgotar-se numa estrada única e convencional. Os filmes que chegam do lado de lá nunca são assim. Entre analepses e prolepses, a história parte de uma escola chinesa e daqueles que agridem e dos que são agredidos. "Era suposto isto ser um recreio", ouve-se alguém dizer. Se fosse, não acabaria em suicídio. Há uma história de amor no meio, uma convocatória pemanente à responsabilidade de todos, e um final difícil de esquecer.

If Anything Happens I Love You. Se alguma coisa acontecer, adoro-vos.

Direção: Will McCormack & Michael Govier

É uma curta-metragem de animação 2D que nos arranca o ar logo no início. Conta a história de um casal que luta para sobreviver à morte da filha pré-adolescente. Não poderia não ser comovente, mas é também uma viagem pela capacidade de resistência que se revela quando se julga que já nada prevalece e pelo enorme poder da memória dos momentos felizes.