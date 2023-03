Cineasta Marco Martins: "Sou pessimista, hoje estamos bastante pior do que em 2009"

João Antunes Hoje às 11:11 Facebook

Cineasta estreia o grande filme português do ano "Great Yarmouth: provisional figures", em que brilha Beatriz Batarda.

Passado antes do Brexit numa localidade britânica onde os portugueses chegavam em busca de trabalho nas fábricas de tratamento de aves, "Great Yarmouth: provisional figures" é o novo grande filme de Marco Martins e já está nas salas. O coração do drama é Tânia (Beatriz Batarda enche o ecrã), que acolhe os migrantes perplexos com as más condições que encontram. O filme, na lógica da denúncia, é uma brutalidade necessária. O autor explica porquê.

Há uma ligação de denúncia entre "São Jorge" e o novo filme. Foi um que levou ao outro?