Werner Schroeter homenageado em Portugal

Medeia Filmes partilhou gratuitamente três obras-primas do realizador alemão que filmou por três vezes em Portugal

Apesar de não ser tão conhecido ou mediático como Wim Wenders ou Volker Schlondorff, Rainer Werner Fassbinder ou Werner Herzog, Werner Schroeter pertenceu ao movimento denominado de Novo Cinema Alemão, que dominou a produção europeia de autor desde o início da década de 1960, até que a morte de alguns, como Fassbinder ou o próprio Schroeter, ocorrida há dez anos, e as crises criativas de quase todos os outros levou à estagnação do cinema germânico. O ressurgimento que se tem testemunhado nos últimos anos é outra história.

Nascido em 1945, a poucos meses do fim da guerra, em Georgenthal, uma cidade da Turíngia, Schroeter teve uma incrível produção de mais de quarenta títulos em outros tantos anos de carreira e não podemos imaginar cineasta mais alemão do que ele. Mas, devido aos caminhos mais ou menos ínvios que a produção de cinema por vezes percorre, os seus dois últimos filmes - "Duas" e "Esta Noite" - foram produzidos por Paulo Branco, que já produzira uma das obras mais dolorosamente belas e poéticas que o cinema já nos ofereceu, "A Rainha das Rosas".

Foram essas três obras que a Medeia Filmes disponibilizou gratuitamente, até este sábado.

O encontro com Maria Callas

Há uma explicação simples para que a obra de Schroeter não seja tão conhecida como a dos seus pares, sobretudo junto do público geral. É que a maior parte dos seus filmes foge ao que normalmente se considera um cinema narrativo.

Ao invés de contar "histórias", os filmes deste alemão transmitem emoções, sentimentos, estados de alma. Rodados em grande parte em 16mm, jogando plasticamente com o grão da película, numa atitude permanentemente experimental e fiel apenas ao seu conceito muito pessoal do que é o cinema, os seus filmes são ainda marcados por uma profunda componente operática.

A vida e o cinema futuro de Schroeter foram definitivamente marcados pelo "encontro" do alemão com a voz de Maria Callas, quando tinha ainda 13 anos. O culto do cinema de Schroeter transitou assim dos cinéfilos para os melómanos, dois grupos que partilharam em conjunto a devoção por filmes como "Eika Katappa", "A Morte de Maria Malibran", uma cantora de ópera do início do século XIX que morreu em palco, "O Anjo Negro" ou "Viagem Branca".

Apesar de raramente os filmes de Schroeter chegarem às salas de cinema comercial, o cineasta não renegou totalmente um cinema mais narrativo, sobretudo em determinados períodos do seu percurso, em que se interessou também pelos caminhos da História no século XX, nomeadamente os fluxos da emigração, mas sempre, sempre, com um tónico central nas relações humanas, como bem expresso em "O Reino de Nápoles" e "Palermo ou Wolfsburg", mas também em títulos como "O Dia dos Idiotas" ou "Malina", que chegou a estrear em Portugal.

Sobretudo nos seus filmes "operáticos", e na impossibilidade de trabalhar com Maria Callas, a quem dedicara uma curta-metragem feita com recurso a colagem de imagens de arquivo da diva, Werner Schroeter encontrou a que seria a sua musa em Magdalena Montezuma, que trabalhara com outros cineastas alemães da época, como Rosa von Praunheim ou Fassbinder.

Juntos, Schroeter e Montezuma fizeram mais de uma dezena de títulos, para cinema e televisão - Schroeter trabalharia ainda em teatro e ópera - no que pode ser considerada uma versão underground da mítica dupla germânica Josef von Sternberg/Marlene Dietrich.

A relação entre ambos, neste caso, e dada a dimensão "excessiva" e radical do cinema de Schroeter, só poderia ser quebrada pela morte. E foi o que aconteceu. Diagnosticada com um cancro, sabendo ter pouco tempo de vida, Magdalena Montezuma escreveu com Schroeter a história de uma mãe e de um filho que se refugiam numa casa para cultivar rosas.

Paulo Branco produziu o filme, a rodagem decorreu numa casa no Montijo, abandonada há quase meio século, a maior parte da equipa técnica é portuguesa, e o filme é uma das mais belas obras cinematográficas sobre a paixão da vida na presença da morte e uma homenagem emocionada e generosa de um grande artista à sua musa querida. Magdalena Montezuma morria em Berlim, duas semanas depois do fim da rodagem. Tinha 43 anos.

Obra escassa e intermitente

Com uma obra de cinema cada vez mais escassa e intermitente, Schroeter virar-se-ia de novo para Paulo Branco, um dos raros produtores europeus a ter a audácia de lhe dar a mão, e que viria a produzir os dois últimos filmes do realizador.

Em 2002, "Deux - Duas", junta outras tantas das suas atrizes preferidas, Isabelle Huppert e Bulle Ogier. A Huppert é uma mulher que se chama Magdalena - mais uma bela homenagem à sua Montezuma - que descobre um postal mandado ao vento pela mãe numa cidade costeira portuguesa, percebendo então que tem uma irmã gémea.

O filme passa em Cannes, estreia em Portugal em janeiro de 2003, mas nunca chega a encontrar distribuidor na Alemanha. Esquecido no seu próprio país e também ele acometido pela doença, só viria a filmar seis anos mais tarde, de novo em Portugal e com Branco.

Filmado em Lisboa e no Porto, "Esta Noite" marca ainda o regresso a um cinema mais político de Schroeter, com a adaptação de um romance do uruguaio Juan Carlos Onetti, sobre um homem que regressa à sua cidade natal, encontrando-a devastada por um golpe militar. Ao lado do protagonista Pascal Greggory, e de nomes conhecidos como Nathalie Delon, Sami Frey ou de novo Bulle Ogier, encontramos ainda os portugueses Laura Soveral, Nuno Lopes, Carloto Cotta e Filipe Duarte

O filme vai à competição de Veneza nesse ano, estreia em Portugal e França no início do ano seguinte e desta vez também na Alemanha, onde Werner Schroeter viria a falecer, a 12 de abril de 2010, cinco dias depois de ter completado 65 anos.