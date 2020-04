Cineclube do Porto roda há 75 anos filme de resistência

Filipa Silva Hoje às 10:19 Facebook

Fundado a 13 de abril de 1945, o mais antigo cineclube do país marcou a vida de muitos. Comemorações adiadas para o segundo semestre.

Alexandre Alves Costa lembra-se do tempo em que "o Cineclube tinha mais sócios que o FC Porto". Maria Alice Machado ainda se recorda de ver a PIDE entrar a meio dos filmes. Fernando José Pereira e Isabel Almeida forjaram lá o casamento. O Cineclube do Porto, que hoje faz 75 anos (ver caixa), é, simbolicamente, uma espécie de cinemateca que reúne cenas da vida de muitos portuenses que ali cultivaram a sua paixão pelo cinema. Joana Canas Marques, a atual presidente, diz que a instituição está num bom momento. O valioso acervo encontrou destino, a programação é regular há sete anos, o público supera a média nacional. Lamento, só um: "o que nos falta é uma casa".

Liberdade em ditadura

Maria Alice Machado partilha com o Cineclube do Porto o ano de nascimento: 1945. A portuense, hoje com 74 anos, fez-se sócia com apenas 16. Foi levada pela curiosidade e nunca as rusgas da PIDE a demoveram: "Ali, aprendemos coisas que não podiamos aprender de outra maneira. O Cineclube era um espaço de liberdade", conta. Por esta altura, também o jovem Alexandre Alves Costa andava de sessão em sessão. O pai, Henrique Alves Costa, era desde 1947 o presidente da instituição, fundada dois anos antes por Hipólito Duarte e um grupo de jovens amantes de cinema que estudavam no Liceu Alexandre Herculano. "O Cineclube, para o meu pai, era uma espécie de filho mais velho. Era uma das razões de ser da vida dele", conta o arquiteto ao JN sobre o crítico e historiador de cinema, que inspirou em Portugal a criação de um movimento cineclubista. Nos anos 50, o Clube Português de Cinematografia - Cineclube do Porto (CPC-CCP), como se chama oficialmente, viveu uma era de ouro: "O Cineclube teve 2.500 sócios. Mais que o FC Porto. Não é brincadeira! Ao domingo, teve de desdobrar as sessões entre o [Cinema] Batalha e o Águia d"Ouro, porque o Batalha já não chegava. Era uma espécie de missa para aquela gente toda", lembra.

Fernando José Pereira e Isabel Almeida juntaram-se ao Cineclube em 1975, eram ambos adolescentes. "Somos um casal feito no Cineclube", conta o professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP) que encontrou ali "um oásis de cinematografias" desconhecidas. Os dois integraram a secção infantil: "todos os fins de semana, pegávamos nas máquinas de projetar, num ecrã móvel, nas latas com a película e íamos para os bairros fazer sessões de cinema com os miúdos que eram um sucesso monumental." Dos tempos em que fez parte da direção do cineclube, já nos anos 80, o professor da FBAUP recorda um episódio "mítico": "um ciclo do cineasta alemão Hans-Jürgen Syberberg. Um dos filmes mais polémicos dele é um monólogo de oito horas chamado "Hitler: Um Filme da Alemanha". E nós decidimos passá-lo! Para nossa surpresa, a sala encheu. É daqueles momentos que só um cineclube podia oferecer", diz. "Vivemos 19 anos fora do Porto, mas nunca deixamos de pagar as quotas", completa Isabel, porque no Cineclube continuam a encontrar "um lugar de conforto".

Tempos modernos

A história do primeiro cineclube português, hoje o mais antigo em funcionamento no país, que contou entre os seus sócios com os realizadores Manoel de Oliveira e António Reis, não se fez sem momentos críticos e de quase inatividade. Mas dois momentos da sua história recente devolveram-lhe estabilidade. O primeiro foi a reabertura, em 2013, da Casa das Artes, no Campo Alegre, onde o Cineclube do Porto passou a apresentar a sua programação regular, enquanto programador da Direção Regional de Cultura do Norte para o espaço. Nos últimos dois anos, atingiram uma média anual de 100 sessões e de 5.500 espectadores. "Temos uma média de espectadores por sessão muito acima da média nacional", comenta Joana Canas Marques.

Determinante foi também a saída da histórica sede da Rua do Rosário, em 2014, que obrigou a instituição a encontrar um destino para o valioso acervo que inclui milhares de revistas, centenas de filmes, gravuras, cartazes e objetos de valor histórico como o par de lunetas de Aurélio Paz dos Reis, considerado o pioneiro do cinema em Portugal. Na ausência de uma instituição que pudesse acolher tudo, o Cineclube acordou o depósito e tratamento do espólio com três: a Cinemateca Portuguesa (arquivo fílmico), a Casa do Infante (arquivo e biblioteca) e o m|i|mo - Museu da Imagem em Movimento (equipamento).

Para poder crescer como associação, diz Joana Canas Marques, "falta uma casa". Na Casa das Artes, o Cineclube tem um escritório, não uma sede. "É das questões que mais nos preocupa. Ter uma sede é fundamental para garantir a longevidade da instituição", comenta. Pode o Cinema Batalha, que tem um projeto de reabilitação em marcha, ser a solução? "A postura da Câmara do Porto é que haverá espaço para o Cineclube do Porto no Cinema Batalha, mas ainda que tenha espaço lá, que eu espero que seja grande e positivo, não creio que seja a casa do Cineclube. Acho que a questão da sede devia resolver-se de forma mais independente e resoluta", remata.

A história dos cineclubes, cujo Dia Nacional se assinala amanhã, é uma história de resistência: à ditadura, ao aparecimento dos videoclubes, dos cinemas multiplex, dos DVD, da internet, das plataformas de streaming, do declínio do associativismo. Mas a "experiência social do cinema", observa Joana Canas Marques, continua a ter adeptos. A par da procura por cinematografias alternativas à omnipresente oferta hollywoodesca. É aliás aí, insiste Fernando José Pereira, que tem de estar a aposta: "o cineclube devia arriscar em cinematografias mais desconhecidas. Tem essa responsabilidade de se diferenciar".



Comemorações adiadas

O programa de comemorações dos 75 anos do Cineclube do Porto começaria este mês, mas o combate à Covid-19 obrigou a instituição a adiá-lo para o segundo semestre. Dele fazem parte: a exibição de uma cópia restaurada do "Auto de Floripes", registo ímpar do cinema português realizado em 1959 pela secção de cinema experimental do Cineclube do Porto; o cine-concerto "O Gabinete do Dr. Caligari", filme mudo de Robert Wiene, um dos mais exibidos pelo CCP, que completa cem anos este ano - a banda sonora fica a cargo do projeto musical Haarvöl; e o lançamento de um livro bilingue sobre os 75 anos da instituição.

"Ouro" gráfico

Um dos conjuntos mais valiosos do espólio do CPC-CCP é o que inclui gravuras das décadas de 50 e 60 que serviram de folhas de sala do cineclube, trabalhos de alguns dos mais importantes artistas da cidade à época como Ângelo de Sousa e Armando Alves, dois d"Os Quatro Vintes das Belas Artes do Porto, e ainda de Alice Sousa, Adelino Felgueiras ou António Bronze.