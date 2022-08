CineEco com 70 filmes numa das edições "mais representativas"

JN/Agências Hoje às 16:06 Facebook

O Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que vai decorrer em outubro, em Seia, conta com 70 filmes de 25 países na sua seleção oficial.

Novas pandemias, doenças emergentes, fraudes alimentares, luta de povos nativos ou a pecuária sustentável são algumas das temáticas abordadas na 28.ª edição do CineEco, que vai realizar-se entre 08 e 15 de outubro, anunciou a organização. Com mais de 25 países representados, Portugal, França, Espanha e Alemanha são aqueles que apresentam um maior número de trabalhos a concurso, referiu a organização.

O festival, que não parou durante a pandemia, acolhe temáticas "tão pertinentes quanto polémicas", inscrevendo o CineEco como "um evento de charneira para a divulgação das mais recentes produções documentais sobre os mais prementes desafios ambientais e societais", salientou a organização. Na competição internacional de longas-metragens, figuram 11 filmes, entre eles "EO", do veterano polaco Jerzy Skolimowski, que se inspira no clássico "Au Hasard Baltazar", de Robert Bresson, para observar o mundo pelos olhos de um burro, que é alvo de maus-tratos.

Tribos na Papua Nova Guiné presas entre rivalidades de clãs, políticos corruptos e multinacionais "aparentemente cínicas", uma árvore centenária que atravessa o Mar Negro para viver o resto dos seus dias no jardim de um milionário, uma jovem da Costa do Marfim que é obrigada a abandonar a sua ilha, na Costa do Marfim, devido à subida do nível da água do mar, a luta de povos indígenas no Brasil ou a devastação provocada pela indústria do carvão nos Estados Unidos são outras das propostas para a mesma competição.

Já na competição internacional de curtas-metragens participam 26 filmes documentais e de ficção de países como o Irão, Senegal, Chile, Rússia ou Austrália, entre outros, referiu a organização. A seleção de séries e reportagens televisivas irá incluir 11 trabalhos que abordam temas como a agricultura intensiva, a educação ecológica subaquática, o degelo ou o papel das abelhas. Nas competições de longas-metragens em língua portuguesa, figuram quatro obras de Portugal e do Brasil, e na de curtas 13 filmes.

O CineEco é organizado de forma ininterrupta há 27 anos pela Câmara de Seia, contando com o alto patrocínio do Presidente da República e do Departamento de Ambiente das Nações Unidas.