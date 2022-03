Cinema africano reúne-se na cidade mítica de Luxor

João Antunes (em Luxor) Hoje às 15:57 Facebook

11ª edição do festival arrancou nas margens do Nilo. Certame prolonga-se até ao dia 10 deste mês.

Considerado como uma eterna promessa do cinema mundial, o cinema africano tem sido marcado, ao longo das décadas, mesmo depois das independências de muitos dos seus países, por imensos problemas económicos e políticos que não o têm deixado afirmar-se como mereceria e se pensava.

Quando vemos o cinema asiático ou da América Latina atingir a pujança e o dinamismo que se conhecem, perguntamo-nos o que tem acontecido ao cinema africano. Mesmo se, à semelhança do que se passa na Europa, em que o cinema português é muito diferente do sueco, o francês do polaco, a expressão cinema africana pode ser muito vaga.

Por exemplo, nos países do Maghreb, no norte do continente, as questões que se colocam são muito diferentes da África sub-sahariana.

Tomemos como exemplo o Burkina Faso. Berço de cineastas como Idrissa Ouedraogo ou Gaston Kaboré, o país vive hoje um clima de terrorismo, com grupos armados a ocupar uma boa parte do território.

Homenagem a Apolline Traoré

No palco da cerimónia de abertura do festival, a homenageada Apolline Traoré denunciou a situação, afirmando ser muito difícil aos realizadores do seu país efetuarem o seu trabalho em plena liberdade.

É para perceber melhor estas questões, entre outros obetivos, sobretudo de divulgação, que se torna cada vez mais importante o Festival do Cinema Africano de Luxor, que se realiza pela 11ª vez na cidade do sul do Egito.

É verdade que, até mesmo para cumprir "cotas", algum cinema africano tem chegado aos mais importantes festivais de cinema do mundo, como Cannes, Berlim ou Veneza. Mas tratar-se-á sempre de um olhar europeu, através dos seus programadores, o que dali parte depois para as salas de cinema, que apenas levam o que vem já com os prémios ou pelo menos a chancela desses festivais.

Trata-se assim de um certo neocolonialismo, por vezes invisível ou mesmo não deliberado, mas que se mostra claramente nas suas ramificações económicas. Felizmente, algum do cinema africano vai-se libertando desses elos, como por exemplo uma das suas variantes, o cinema de expressão árabe.

Uma questão que nos interessa particularmente, pelas ligações históricas e culturais e pela partilha da língua, é a situação do cinema nos países de expressão portuguesa. Infelizmente, não podemos afirmar que a situação é brilhante, com a ausência de infraestruturas de produção sólidas em países como Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, apesar da existência de jovens com vontade de pegar nas câmaras, e uma produção irregular em Angola e Moçambique, países com situações económicas tendencialmente mais favoráveis.

"Moça" é o único filme de expressão portuguesa

Prova dessas debilidades é a existência apenas de um filme de expressão portuguesa no programa, todas as seções incluídas, a curta-metragem angolana "Moça", do realizador Denis F. Miala.

Nascido e criado durante a guerra civil, partiu com a família para França aos 11 anos. De regresso ao país natal em 2010 começou por realizar vídeos musicais e "Moça" é a sua primeira curta-metragem. No seu bairro, se uma moça quer beber com os rapazes, tem de pagar. Mas qual será a moeda que utiliza e a questão que este pequeno filme nos coloca...

Sendo uma realidade também deste continente, motivada muitas vezes por estas situações de guerra, a Diaspora africana dá lugar no festival a uma seção autónoma, com a presença de vários filmes produzidos sobretudo em França.

Na competição oficial podemos ver entretanto filmes de países como Camarões, Somália, Gana, Zâmbia, Marrocos, Tunísia, Argélia ou Egito, e documentários de África do Sul, Madagáscar, Mali, República do Congo ou Mali.

De entre as personalidades homenageadas pelo festival destacam-se atores populares como o egípcio Hussein Fahmi e a argelina Biyouna e um dos grandes pioneiros do cinema africano, de que é também um reconhecido historiador, o tunisino Ferid Boughedir, que apresentará durante o festival o seu último livro.

Muito cinema, e do menos visto e conhecido, para descobrir até ao próximo dia 10, quando terminará o que é certamente o festival de cinema realizado na cidade de maior herança histórica. Uma Luxor banhada pelo mítico Nilo e que alberga o que é considerado o maior museu ao ar livre do mundo, como os templos de Luxor e Karnak, construídos no tempo dos faraós, há mais de quatro mil anos.