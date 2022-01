Cinema de expressão alemã volta a ter festival

João Antunes Hoje às 13:01 Facebook

Entre esta quinta-feira e 2 de fevereiro há 15 filmes para ver em sala e streaming graças à Kino - 19.ª Mostra de Cinema de Expressão Alemã.

Assinalando a 19.ª edição, a Kino - Mostra de Cinema de Expressão Alemã, tem já um lugar marcado na oferta cinematográfica de Lisboa. De forma presencial, no Cinema São Jorge, desta quinta-feira até ao dia 2 de fevereiro, mas em simultâneo e durante mais alguns dias na plataforma Filmin, há 15 filmes para ver da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo, divididos pelas secções Visões, Perspetivas e Realidades, tendo como tema central De Futuro e com a particularidade da maioria das produções serem assinadas por mulheres.

A abertura do festival, na noite desta quinta-feira, marcará a estreia entre nós de "O vizinho do lado", promissora primeira obra enquanto realizador do conhecido ator Daniel Bruhl, e que teve a primeira apresentação no mais recente Festival de Berlim. O filme retrata um encontro entre vizinhos num bar de esquina de um bairro berlinense, onde há muito que um deles aguarda o outro. Bruno, um homem eternamente esquecido - um dos que ficaram a perder com a reunificação e, para mais, vítima da gentrificação da antiga Berlim Oriental - vinga-se no protagonista, ironicamente interpretado pelo próprio Brühl.

Para o encerramento foi escolhido "A grande liberdade", Prémio do Júri na seção Un Certain Regard do Festival de Cannes. Com realização de Sebastian Meise e notável interpretação de Franz Rogowski, o filme aborda a luta de Hans, na Alemanha do pós-guerra, contra um sistema ainda repressivo que considera a homossexualidade um crime e que, por diversas vezes, lhe nega a liberdade e a esperança, condenando-o à prisão. Ao longo do tempo irá, no entanto, desenvolver-se uma complexa relação com o homofóbico Viktor, um assassino condenado a prisão perpétua.

A secção Visões inclui ainda "Caro Thomas", de Andreas Kleinert, retrato ficcionado do irreverente Thomas Brasch, poeta, escritor, dramaturgo e realizador da RDA, um artista que viveu intensamente a profunda fratura entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha de Leste; "Jumbo", de Zoe Wittock, exibido na secção Generation 14Plus da Berlinale, a inusitada história de amor protagonizada por uma jovem tímida, cuja ligação a Jumbo, a nova atração de um parque de diversões, ninguém parece conseguir compreender ou aceitar; e "Fabian", de Dominik Graf, já estreado em Portugal mas que poderá ser recuperado por quem não viu esta história passada na Berlim do início da década de 1930.

Ainda nas Visões, serão exibidos "O Mundo jamais será o mesmo", de Anne Zohra Berrached , sobre a relação, secreta e proibida, na Alemanha de 1996, entre uma alemã de origem turca e um libanês; e "Ninguém está com as vitelas", de Sabrina Sarabi, Leopardo para Melhor Atriz na secção Cineastas do Presente para Saskia Rosendahl no Festival de Locarno, sobre uma jovem que vive com o namorado e os pais deste numa quinta, até surgir a esperança que para ela representa um engenheiro ligado à exploração de energia eólica.

Na secção Perspetivas serão apresentadas primeiras e segundas obras, como "Juventopia", de Dennis Stormer, uma distopia original sobre um grupo de jovens que se recusa a crescer, revoltando-se contra as regras instauradas pela sociedade; "Toubab", de Florian Dietrich, comédia em torno de um jovem acabado de sair da prisão, de novo em apuros com a polícia, e que tudo fará para evitar a deportação para o Senegal; "Ivie mais Naomi", de Sarah Blasskievitz, onde uma afrodescendente de 30 anos que vive em Leipzig recebe a inesperada visita da sua meia-irmã mais nova, que vive em Berlim; e "Só mais uma voltinha no carrossel", de Hannes Starz, sobre quatro amigos que resistem às pressões da vida adulta e sonham ser reconhecidos na cena musical underground de Viena através da sua banda - só que têm um problema: na realidade, nem sabem propriamente tocar música.

Finalmente, a secção Realidades dará a ver documentários que revelam diferentes olhares sobre o real nos nossos dias. Em "The case you", de Alison Kuhn, seis mulheres ajustam contas com uma mesma experiência em que sofreram abusos. Em "Walchensee forever", de Janna Ji Wonders, acompanha-se o percurso e o relacionamento de cinco gerações de mulheres. "O grafiteiro de Zurique" mostra de que modo um artista rebelde, atualmente com 82 anos, pode ainda provocar a sociedade e desafiar à reflexão. Enquanto que em "Girls | Museum" a realizadora Shelly Silver passa a palavra a raparigas que, num museu, dão a sua opinião sobre o modo como a mulher se encontra presente nesse espaço.