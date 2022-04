Cinema de Itália revisitado em todo o país

João Antunes Hoje às 12:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Começa esta sexta-feira a 15.ª edição da Festa do Cinema Italiano.

Já faz parte da oferta cultural do país e relançou o gosto pelo cinema italiano, uma das marcas mais fortes do cinema mundial, desde os grandes clássicos do mudo, que antecederam mesmo as grandes produções hollywoodianas e as suas divas trágicas, até à geração iniciada por Nanni Moretti, passando pelo período áureo do neorrealismo. É a 15.ª Festa do Cinema Italiano, tem início esta sexta-feira, estende-se por mais de uma dezena de localidades e decorre até ao início do próximo mês.

A sessão de abertura decorre esta noite simultaneamente em Lisboa (cinema São Jorge, 21 horas) e no Porto (cinema Trindade, 21.30 horas), com a exibição do grandioso documentário de Giuseppe Tornatore, "Ennio", dedicado à memória do que será seguramente o maior compositor de bandas sonoras da história do cinema, Ennio Morricone.

Quando realizou o mítico "Cinema Paraíso", Tornatore pensou em Morricone, mas nunca imaginou que tal fosse possível. Tentou e conseguiu, não sõ uma banda sonora que ajudou o filme a ser o que foi, um objeto de culto para várias gerações de cinéfilos, como deu origem a uma relação profissional e pessoal que durou até à morte do compositor, em julho de 2020, aos 91 anos.

O filme inclui excertos de momentos hoje icónicos do cinema, como a sequência final de "O bom, o mau e o vilão", e entrevistas a tanta gente que trabalhou com Morricone, como Quentin Tarantino e Clint Eastwood. Para nós, um momento especial, com as declarações de Dulce Pontes, que interpretou alguns dos seus temas em concerto. Em conversa com Giuseppe Tornatore, já publicada no JN, o realizador não deixou dúvidas: "O Ennio Morricone adorava a Dulce Pontes".

Além de Lisboa e Porto, a Festa do Cinema Italiano viajará entretanto por Cascais (1 a 3 de abril), Setúbal (1 a 4 de abril), Coimbra (5 a 7 de abril), Viseu (5 a 8 de abril), Penafiel (7 a 9 de abril), Alverca (9 e 10 de abril), Beja (19 a 26 de abril), Aveiro (2 e 3 de maio), Caldas da Rainha (2 a 5 de maio), Almada (4 a 25 de maio) e Lagos (25 a 28 de maio).

Em ano de centenário do nascimento de um dos grandes cineastas que Itália deu ao mundo, Pier Paolo Pasolini, a Cinemateca Portuguesa apresenta uma retrospetiva do seu trabalho. Na ocasião, estará presente Ninetto Davoli, descoberto por Pasolini quando tinha 15 anos e que interpretaria nove dos filmes do realizador, sendo um dos rostos e um dos corpos mais memoráveis da obra do italiano.

PUB

A sessão de encerramento oficial da Festa realiza-se no dia 10 de abril, em Lisboa, com a exibição, em antestreia, de "Il bambino Nascosto", de Roberto Andò. A história da amizade entre um professor de piano napolitano e um jovem membro da Camorra que está em fuga corresponde à adaptação do romance do próprio realizador e também foi filme de encerramento do Festival de Veneza.

Prémio Especial do Júri nesse mesmo festival, "Il Buco", documentário de Michelangelo Frammartino, retrata os jovens membros do Grupo Espeleológico Piemontês que descem às profundezas da terra, descobrindo a segunda gruta mais profunda do mundo: o Abismo de Bifurto. O realizador Michelangelo Frammartino estará presente no festival.

Marco Bellocchio, outra das referências centrais do cinema italiano, volta a estar presente na Festa, com o mais recente filme, "Marx può aspettare". Exibido no Festival de Cannes, este documentário é uma síntese do cinema de Bellocchio e, ao mesmo tempo, uma revelação íntima da personalidade do realizador e da trágica história do seu irmão gémeo.

Ainda em antestreias, a Festa exibe "Salvatore - Shoemaker of dreams", de Luca Guadagnino, exibido no Festival de Berlim, a empolgante história humana, artística e empresarial do estilista Salvatore Ferragamo, de Nápoles ao encontro com Hollywood. "Ariaferma", de Leonardo Di Costanzo, um thriller de prisão. "Sempre perto de ti", terceiro filme de Uberto Pasolini, primo em segundo grau de Pier Paolo e sobrinho de Luchino Visconti, outra das descobertas de Veneza. E "Futura", de Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher, exibido em Cannes, retrato de Itália construído através dos olhos de adolescentes que falam sobre os lugares onde vivem e se imaginam, divididos entre as oportunidades que os cercam, o sonho do que querem ser, o medo de fracassar e as provações que esperam ultrapassar.

A Festa do Cinema inclui ainda um programa intitulado As Décadas do Amor, iniciado com "Comizi d"amore", uma das obras menos conhecidas de Pasolini; e terminado precisamente com "Futura". Haverá ainda uma homenagem ao maestro da música pop italiana Franco Battiato, com um concerto de Salvador Sobral. E uma homenagem a Franco Basaglia, o principal agente da reforma psiquiátrica em Itália e no resto do mundo. De entre os eventos paralelos, há ainda a referir a exposição de fotografia "La lunga trada di Sabbia", de Paolo di Paolo, já patente na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

O habitual Cine-Jantar, que este ano homenageia, no centenário do seu nascimento, o ator, realizador e chef Ugo Tognazzi, conta com a exibição de "Pato com laranja". O filme originou um escândalo, já depois do 25 de abril de 1974, quando foi exibido na televisão e levou os responsáveis do canal público a pedir desculpa, após a difusão, pelas suas "indecências", hoje perfeitamente anódinas. Haverá ainda uma Festa Italo Disco , com Nat&Tasha, Lovely & the Gang e Mário Valente, a realizar já no próximo sábado, a partir das 21 horas e pela noite dentro, na Voz do Operário, na capital.

Muito cinema, e não só, a viajar pelo país, à descoberta do que de melhor se fez e se faz em Itália.