Cinema italiano mostra-se em todo o país a partir desta quarta-feira

A 16ª Festa do Cinema Italiano tem início em Lisboa e percorre um total de 20 cidades até ao próximo dia 6 de abril.

Já faz parte da oferta cultural, um pouco por todo o país. Celebra o cinema italiano mas também a cultura transalpina em geral. É ponto de encontro da vasta comunidade italiana a viver e trabalhar no nosso país e também de muitos cinéfilos portugueses e interessados por todos os eventos culturais, em busca de saber mais sobre o que de melhor se tem feito naquele país europeu.

Depois de alguns "aperitivos" servidos já ontem, como a abertura da exposição dedicada ao fotógrafo Luigi Ghiri, patente no Centro Cultural de Belém ou uma festa da karaoke italiano na Galeria Zé dos Bois, a 16ª Festa do Cinema Italiano tem sessão oficial de abertura hoje à noite, na Sala Manoel de Oliveira do Cinema São Jorge, em Lisboa, com a antestreia nacional do filme "L"Immensità - Por Amor", com a presença do realizador, Emanuele Crialese.

A Festa vai decorrer até ao próximo dia 6 de abril, no São Jorge, no UCI - El Corte Inglés e na Cinemateca Portuguesa, entrando depois em regime de tournée por cerca de duas dezenas de cidades em todo o país, como Barreiro, Almada, Penafiel, Coimbra, Setúbal, Beja, Aveiro, Porto, Lagos, Évora e Leiria. Este ano, serão apresentados cerca de meia centena de filmes, muitos deles em antestreia nacional.

Segundo a organização, entrar este ano na Festa "será como embarcar numa viagem cheia de surpresas, preparadas para encher o olhar, os sentidos e a alma dos nossos espetadores", sublinhando a expressão "as excelências", uma palavra muito na moda por esta altura em Itália, como um dos motos do evento.

No encerramento da Festa, em Lisboa, será exibido "A Estranha Comédia da Vida" de Roberto Andò, onde Toni Servillo encarna Luigi Pirandello. O ator, um dos mais importantes do atual mundo do espetáculo em Itália, dará um espetáculo, no dia 4 de abril, no Teatro Maria Matos. Intitulado "As Vozes de Dante" e chegado diretamente do Teatro Il Piccolo de Milão, o espetáculo aborda a obra de Dante através de uma interpretação original, oferecida por um dos mais importantes autores italianos contemporâneos, Giuseppe Montesano.

De entre os filmes que fazem parte do Panorama, a seção que mostra o melhor que se fez no cinema italiano na última temporada, destacam-se títulos como "Seca", uma visão semi-apocalíptica do aclamado realizador Paolo Virzì, o belíssimo e espiritual "As Oito Montanhas", de Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, ou "As Velas Escarlates", de Pietro Marcello. Estes dois últimos filmes conheceram a estreia mundial no último Festival de Cannes.

O cinema documental terá também um espaço importante nesta edição da Festa do Cinema Italiano. Entre outros, serão exibidos "Las Leonas", produzido por Nanni Moretti e que segue um grupo de mulheres imigrantes em Roma unidas por uma incorrigível paixão pelo futebol, "Sergio Leone - L"italiano che inventò l"America" de Francesco Zippel, em que nomes como Clint Eastwood, Martin Scorsese, Dario Argento ou Quentin Tarantino prestam homenagem ao visionário cineasta, "Laggiù qualcuno mi ama", de Mario Martone, uma homenagem ao ator e realizador napolitano Massimo Troisi, imortalizado por "O Carteiro de Pablo Neruda", ou "Umberto Eco - La biblioteca del mondo", de Davide Ferrario, sobre a biblioteca privada do autor de "O Nome da Rosa".

Como sempre, a Festa reserva um espaço competitivo para primeiras obras. Este ano serão cinco os títulos a ser julgados pela realizadora Ana Rocha de Sousa, pela atriz Iris Cayatte e pelo crítico Rui Pedro Tendinha: "Alla Vita", de Stéphane Freiss, "Margini", de Niccolo Falsetti, "Settembre", de Giulia Louise Steigerwalt, "Marcel!", de Jasmine Trinca" e "La Timidezza delle Chiome" de Valentina Bersani, que estará presente para acompanhar a antestreia do seu filme.

A Cinemateca volta a associar-se à Festa, com uma retrospetiva de um dos grandes nomes do cinema italiano político dos anos 60 e 70 do século passado, Elio Petri (1929-1982). Num momento de uma certa convulsão em Itália, como em muitos outros lugares neste mundo, em termos políticos, sociais e mesmo em situação de guerra, será importante ver ou rever títulos hoje clássicos como "A Décima Vítima", com Marcello Mastroianni e Ursula Andress, "Inquérito a um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita", vencedor do Óscar de Melhor Filme Estrangeiro e "A Classe Operária Vai para o Paraíso", proibido em Portugal à época e vencedor da Palma de Ouro de Cannes.

A Festa do Cinema Italiano será uma vez mais ocasião para uma Rota de Sabores, com mais de 30 restaurantes participantes, além de outras iniciativas como um cine-jantar, dedicado a Gina Lollobrigida, uma festa no Palácio do Grilo, inspirada no filme "A Grande Beleza", encontros e debates sobre literatura, conversas sobre a relação entre o cinema e outras áreas artísticas e criativas, programas a pensar nos mais novos e mesmo um curso de italiano para principiantes. Agora, é ir à Festa...