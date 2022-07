"Cinema na Vinha" com sessões em várias quintas dos vinhos verdes

Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclo de "Cinema na Vinha" regressa para uma terceira edição em que a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes apresenta 11 sessões distribuídas entre a Casa do Vinho Verde, no Porto, e várias quintas de produtores.

O ciclo de cinema, que começa este sábado e termina a 19 de agosto, aborda o poder das imagens e a relação que o cinema, assim como o jornalismo, estabelecem com a noção de verdade e a forma como os meios de comunicação de massa influenciam a forma de interpretar o mundo.

Mais de uma dezena de filmes passa por diferentes locais: no Porto, a Casa do Vinho Verde recebe cinema no jardim, enquanto a Região dos Vinhos Verdes exibe filmes entre vinhas na Quinta da Raza (Celorico de Basto), no Monverde Wine Experience Hotel (Amarante), na Quinta de Santa Cristina (Celorico de Basto), na Adega de Ponte de Lima (Ponte de Lima), na Casa da Tojeira (Cabeceiras de Basto), na Adega Edmun do Val (Valença) e na Quinta de Lourosa (Lousada).

"O Ciclo de Cinema na Vinha é uma aposta vencedora da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) na promoção da ligação entre Vinho Verde e cultura, que tem registado uma procura crescente por parte do público e desafiado os produtores a um novo formato de acolhimento na perspetiva do enoturismo, que muito valoriza o nosso território e os nossos vinhos. Ao mesmo tempo, sendo uma atividade ao ar livre, conjuga na perfeição a harmonização com Vinho Verde nas noites de verão", destacou Carla Cunha, diretora de Marketing da CVRVV.

As sessões têm início pelas 21 horas e são limitadas a um máximo de 50 pessoas. Os bilhetes estão disponíveis em www.vinhoverde.pt ou através dos contactos de cada espaço aderente.