Cinema português marca presença em força no Festival de Berlim

Realizador João Canijo apresenta na competição oficial os seus mais recentes filmes, "Mal viver" e "Viver mal".

O Festival de Berlim costuma ser uma boa montra para o cinema português. Entre vários outros prémios, não é fácil esquecer a conquista em dois anos seguidos do Urso de Ouro da curta-metragem, por Leonor Teles, em 2016, com "Balada de um batráquio", e no ano seguinte com "Cidade pequena", de Diogo Costa Amarante.

Este ano, as expectativas do festival são dominadas por outra dupla portuguesa, já que o realizador João Canijo apresenta-se a concurso na competição principal com "Mal viver", e surge como um os candidatos ao prémio da mais recente secção competitiva, Encounters, com "Viver mal".