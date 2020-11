Cinemas NOS alugam salas em exclusivo a grupos de até 20 pessoas

JN Hoje às 16:32 Facebook

A NOS Cinemas acaba de lançar um formato de aluguer de salas de cinema em exclusivo para grupos de familiares e amigos, para esta altura de pandemia.

A iniciativa "Uma sala só para ti" inclui todas as salas de cinema NOS e os filmes em cartaz, assim como mantém as medidas de segurança definidas pela DGS, aplicadas também nas restantes sessões comerciais, avança em comunicado de imprensa a NOS Cinemas.

A iniciativa surge no âmbito dos projetos da empresa para criar novas formas de ida ao cinema, que "garantam ainda mais segurança aos apreciadores da sétima arte". O aluguer da sala pode ser efetuado por grupos até 20 pessoas pelo preço único de 120 euros. As reservas podem ser feitas diretamente nos cinemas com um mínimo de 72 horas de antecedência ou através do número telefónico 16 996.

""Uma Sala Só Para Ti" permite que todos aqueles que ainda se sentem condicionados em voltar ao cinema, possam voltar a usufruir desta experiência única e irreplicável em casa, num ambiente mais familiar e controlado", refere Luis Nascimento, administrador da NOS Cinemas. A empresa recorda que todas as suas salas de cinema são digitais, para além das experiências "inovadoras e interativas" que muitas oferecem através dos formatos IMAX, 4DX ou Screen X.

"Apesar de todas as medidas que introduzimos para garantir a segurança de clientes e colaboradores, sabemos que muitas pessoas, por mais vontade que tenham de voltar ao cinema, ainda não estão totalmente confortáveis em partilhar sala"", explica Luís Nascimento.

Todas as salas de cinema da NOS dispõem do Selo de Confiança emitido pelo Instituto Português da Qualidade, na categoria de "Safe Places. Safe People" (lugares seguros, pessoas seguras), garante a empresa. "As salas são desinfetadas por nebulização, existe um reforço de limpeza das salas e dos espaços comuns, bem como uma monitorização permanente dos sistemas de ventilação e da qualidade de renovação do ar", reforça a nota.

Além do uso de máscara, que é obrigatório tanto para funcionários como clientes, os complexos de cinema possuem dispensadores com gel desinfetante em vários pontos e têm criados circuitos diferenciados para as entradas e as saídas. "Todos os lugares são marcados por forma a garantir o distanciamento de segurança de um lugar (lugares alternados e desencontrados na fila), os intervalos dos filmes foram eliminados e os horários das sessões são mais espaçados, de forma a permitir mais tempo para o reforço da higienização das salas entre cada sessão", garante a NOS Cinemas.