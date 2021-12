Circo de Natal celebra os 80 anos do Coliseu com viagem pelo espaço

Sérgio Almeida Hoje às 14:39 Facebook

Anfiteatro portuense volta a acolher, a partir desta sexta-feira, sessões do "maior espetáculo do Mundo".

É sob a égide do octogésimo aniversário do Coliseu do Porto que a edição deste ano do tradicional Circo de Natal vai desenrolar-se. Durante três semanas (entre sexta-feira e 2 de janeiro), vão ser convocadas as artes que há sucessivas gerações atraem públicos de todas as idades, mas agora unidas por um conceito comum: a exploração do espaço, que parte da coincidência de o algarismo oito também simbolizar o infinito.

Por isso, Mónica Guerreiro, presidente da Direção do Coliseu do Porto, assume o objetivo de "criar uma experiência una e contínua, em vez da típica gala com números aleatórios e pouca relação entre si".