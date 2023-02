Claire Denis: "No que penso é partilhar a vida"

João Antunes Hoje às 18:04 Facebook

Claire Denis dirige Juliette Binoche e Vincent Lindon em "Com Amor e Com Raiva".

Veterana do cinema francês, com uma obra que não nos pára de surpreender, Claire Denis aproveitou o confinamento, pegou em Juliette Binoche e Vincent Lindon, com quem já trabalhara separadamente, meteu-os num apartamento e saiu de lá com uma abordagem brutal das relações conjugais. "Com Amor e Com Raiva já está nos cinemas e a realizadora falou ao JN.

Há palavras que numa língua fazem sentido, mas não têm necessariamente uma tradução literal numa outra. O que quis dizer exatamente com "acharnement"?

Em francês há a expressão "chair" (carne). "Acharnement" é algo de físico. É a minha carne que quer. É por isso que não quis uma tradução literal do título em língua inglesa. Em inglês é "Two Sides of the Blade", a canção do Stuart Staple, dos Tindersticks.

Em "O Meu Belo Sol Interior" parecia não compreender tão bem os homens, que tinham uma caracterização quase caricatural. Mas aqui como que se redime...

É verdade que os homens nesse filme são basicamente caricaturas, mas penso que é uma visão tão feminina de todos aqueles homens. Eu acho que compreendo os homens. E fiz muitos filmes em que as personagens masculinas são mais importantes que as femininas.

Neste filme as duas personagens são igualmente importantes...

Eu senti-me na pele à vez de um e do outro. Não me sinto apenas na pele da Sara.

De onde lhe veio a ideia de fazer um filme com uma história que, na base, parece tão simples?

Talvez tenha sido o confinamento. Eu estava fechada em minha casa, a Christine Angot, a autora do romance original, estava em casa dela, e falávamos muito ao telefone. E o Vincent e a Juliette, com quem já tinha trabalhado, diziam-me que talvez fosse preciso fazer um filme.

Como é que passaram para o filme?

Não havia dinheiro mas dissemos que tínhamos de tentar. Trabalhei muito com a Christine ao telefone. Quando chegou o momento de filmar, tínhamos aquele apartamento e um orçamento muito reduzido. Era preciso filmar depressa. Tínhamos estado todos presos em casa e de repente estávamos ali, todos juntos.

O facto de colocar a personagem de Sara a trabalhar numa rádio militante é uma forma também de falar do mundo?

Não, era importante que a Sara tentasse viver, que fizesse alguma coisa na vida. Ele não tem dinheiro, vive graças a ela. Essa dependência, é dura. Ela tem um trabalho onde se realiza, ele não. Podemos dizer que ele perdeu tudo, menos ela.

O seu filme é um filme de atores. Estão ambos magníficos...

Eu e o Vincent falamos muito. Não digo que seja um amigo, mas gostamos muito um do outro. Não é necessário sermos amigos para trabalhar, mas é verdade que penso várias vezes nele para os meus filmes, como aliás também a Juliette. Também não é minha amiga, mas penso muito nela. São pessoas que contam na minha vida. E o Vincent adora partilhar coisas.

Concordaram logo em fazer este filme?

Telefonei à Juliette e disse-lhe que havia este filme para fazer com o Vincent. Depois jantámos os quatro, com o produtor. Ao princípio não havia muito dinheiro, mas avançámos à mesma. O CNC não nos deu dinheiro, não gostaram do guião.

Isso é inacreditável. Como é que explica?

Não explico, é assim. Não é grave. O Canal Plus deu-nos algum dinheiro. O Arte podia dar algum, mas como já tinha dado para o filme que fiz no Panamá...Foi difícil, com todas as convenções sanitárias, testes três vezes por semana. Mas fomos para a frente. As primeiras cenas filmámos com um telefone.

Tem-se adaptado bem às novas tecnologias e à filmagem em digital...

Sim, adapto-me. Mas há momentos em que sinto falta da película. Quando se faz cinema é preciso adaptar-nos, e avançar. É muito importante, caso contrário o cinema seria muito frustrante.

As sequências de disputa entre os dois são bastante fortes, como é que preparou o Vincent e a Juliette?

Não houve grande preparação. Aprenderam os dois o texto de cor. A Juliette sugeriu que as filmássemos sem parar. E eu aceitei. O diretor de fotografia pegou na câmara à mão e seguimo-los toda a noite. Foi duro, ficámos muito cansados. Cansados e a chorar.

Para fazer um filme assim, é preciso ter vivido muito...

Compreendo o que diz, mas não sei. Quando vi o filme pela primeira vez com público fiquei espantada com as emoções que se sentiam na sala. Não sei se é da idade que tenho. Quando era nova era muito sensível às peças de teatro de Tennessee Williams. Talvez seja o meu lado sulista.

Apesar da sua idade, continua jovem de espírito e sempre à procura de coisas novas. Mantém viva a paixão do cinema.

Sim, creio que sim. Mas não é uma paixão consciente. Não sei o que me dá vontade de fazer filmes, mesmo que não tenha dinheiro e pegue num telefone para filmar. É uma alegria muito grande, porque a vida é muito dura. Todos sabemos disso. Há qualquer coisa na ficção, no trabalho com os atores, com a câmara. Mas não penso na arte, na criação, em nada disso. No que penso é em partilhar a vida.

A falta de meios dá-lhe mais liberdade?

Sim e não. Não tínhamos grandes meios, é verdade, tínhamos de trabalhar depressa, mas estou contente com o que tive. Não podia fazer um filme muito caro, com medo de arruinar um produtor. A esse nível prefiro ser livre.

Imagino que em França os produtores trabalhem sobretudo com dinheiros públicos e das televisões...

É verdade que o dinheiro não é deles, mas o falhanço é sempre duro. A noção de produtor é quase artificial, mas existe, de qualquer forma. E é importante não ter de me desculpar por um falhanço.

O filme é muito nervoso, mudou muita coisa na montagem?

Não, cortei só duas cenas. Achei que eram muito longas.

Já não pode passar sem a música dos Tindersticks. Como é que trabalha com eles?

Envio-lhes o guião traduzido em inglês. E depois mando os rushes ao Stuart. Ou ele vem vê-los. E trabalha neles, com o seu coração, sempre. Diz-me que se eu não gostar, para lhe dizer. Mas gosto sempre. Não sei como é que temos esta reação já tão longa. O Stuart e eu somos tão diferentes. Pergunto-me como é que ele me consegue compreender. Mas sim, nem temos necessidade de falar. É uma ligação misteriosa.