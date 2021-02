Clara Andermatt: uma história de intensidade

Catarina Ferreira Hoje às 10:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Companhia da coreógrafa completa 30 anos de atividade no meio de uma pandemia que atirou as calendarizações para um tornado que só a resiliência poderá vencer

Os dias são de muito computador, muita burocracia e muito reagendamento. Um processo castrador em termos criativos, conta a coreógrafa Clara Andermatt, que começa a acusar a falta do quotidiano no estúdio, uma rotina diária desde que tinha três anos e frequentava as classes da mãe, Luna Andermatt.

O tempo avança, e mesmo que Clara não pense nisso em demasia, passaram-se 30 anos desde que formou a sua companhia e se tornou um dos membros mais destacados da geração da Nova Dança Portuguesa.