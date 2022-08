Clara Roquet: "Foi o cinema e a literatura que me fizeram sentir mais livre"

João Antunes Hoje às 16:38 Facebook

Clara Roquet fala de "Libertad", já em exibição nos cinemas

É da Catalunha que nos chega uma das grandes surpresas do ano, uma maravilhosa primeira longa-metragem, assinada por Clara Roquet. Tudo se passa durante um verão passado em família numa casa na Costa Brava, quando a jovem adolescente Nora desperta para a vida adulta ao conhecer Libertad, a filha da empregada da casa, que cuida da sua avó, que sofre de Alzheimer. A realizadora falou ao JN sobre a génese do filme e a situação do cinema catalão.

Há algo de autobiográfico no seu filme?

Não é um filme autobiográfico, mas tem elementos da minha adolescência. Cresci a passar os verões numa casa na Costa Brava, com toda a minha família, Tenho muitas memórias e uma certa nostalgia desses verões, quando era adolescente. A minha família era muito grande, mas foi-se desagregando. Infelizmente nunca houve nenhuma Libertad na minha vida.

Que aspetos estão então no filme e se referem à sua adolescência?

A minha avó sofria de Alzheimer e tinha uma pessoa para cuidar dela. Na realidade foi essa a semente do projeto. A relação da minha avó com a pessoa que tratava dela e a minha relação com a minha avó.

De onde veio a ideia para a personagem de Libertad?

O projeto começou com uma curta-metragem, que se chama "El Adiós", centrada na relação da minha avó com uma mulher que, no verão, se afastava da sua família para vir cuidar dela. No processo de casting entrevistei muitas mulheres que faziam esse trabalho, na maioria emigrantes e muitas sem papéis. Contavam-me as suas histórias e em quase todas repetia-se esse trauma de deixar os seus filhos nos seus países de origem. Era histórias devastadoras, com muita dor.

Foi dessas conversas que surgiu então a Libertad do seu filme...

Senti que era uma grande metáfora da diferença de privilégios. Nunca tinha pensado que cuidar dos nossos próprios filhos era um privilégio. Há coisas que damos por adquiridas e de que nem nos damos conta. Quis falar do reencontro entre uma rapariga que tinha sido deixada para trás pela sua mãe, mas decidi fazê-lo desde o ponto de vista da família burguesa porque estava mais perto de mim e era mais honesto.

Se nunca teve nenhuma Libertad na sua vida, o que lhe deu então liberdade nesse período da sua vida?

O que me fez sentir mais livre na adolescência foram os livros e os filmes. O cinema e a literatura. Foi o que me fez tomar consciência de classe, consciência do lugar que ocupava no mundo. Eu venho de um mundo muito privilegiado. Os meus grandes mestres no cinema e na literatura foram os que me fizeram tomar consciência da classe a que pertencia.

"Liberdad" de Clara Roquet Foto: Direitos Reservados

Pode recordar um livro e um filme que a marcaram particularmente?

O filme que me fez abrir mais os olhos vi-o aos 14 anos quando um tio meu que é escritor me ofereceu "Os 400 Golpes". Vi-o pela primeira vez quando tinha 14 anos, a idade do protagonista. Ainda tenho o VHS em casa. Não queria acreditar no que via, o filme não me saía da cabeça. Descobri uma linguagem completamente nova. Quanto a livros o mais importante foi começar a estudar Marx na escola, e ler muito sobre Che Guevara. Comecei a ter consciência de que ocupava no mundo um lugar de privilégio.

O filme mostra as diferenças de classes, mas de forma subtil, sem ser panfletário.

Eu queria concentrar-me numa família burguesa, mas progressista. A ligação com Rosalia e Libertad não é abertamente classista ou racista. Não me interessava criar uma família onde o racismo e a diferença de classe fossem muito evidentes. Porque quando é evidente não é tão interessante.

O filme vive muito das duas jovens. Como é que as encontrou?

Tive muita sorte. A Maria Morera tinha feito um filme na Catalunha e a realizadora é uma amiga minha. Disse-me que tinha de a conhecer, porque era incrível. A Maria é uma miúda que começou muito jovem, tem uma grande técnica, um controlo sobre o olhar e sobre o corpo que é impressionante. Precisava disso para a Nora, porque é uma personagem muito passiva. São das personagens mais difíceis de interpretar.

E para a Libertad?

Queria que fosse uma jovem colombiana, que chega pela primeira vez a Espanha. Que tivesse feito o mesmo percurso que a Libertad. Fizemos um casting na Colômbia, com empresas de lá. Também queria que a atriz que fizesse a Libertad viesse do mesmo meio social que ela. É uma personagem que eu não conheço tão bem, apesar de ter feito a minha pesquisa. Fizemos um casting de rua, em bairros de trabalhadores.

Foi aí que encontrou a Nicolle García?

Iam-me mandando vídeos de várias jovens. E um dia desceu a patinar pelas colinas de Medellin uma jovem com um olhar muito penetrante e parou em frente à câmara, como que a desafiando. Encantou-me o seu orgulho, a sua atitude, a sua maneira de estar. Era a nossa Libertad. Fui à Colômbia conhecê-la e descobri uma miúda que nunca estudou mas é muito inteligente, que basicamente é a personagem.

Também escreve guiões para outros realizadores. Porque escolheu este momento para a sua estreia na realização de longas-metragens?

Quando escrevo para outros realizadores, o que começamos a escrever são histórias deles. Muito segundo o seu ponto de vista, segundo a sua linguagem, e o meu trabalho é encontrar o filme que eles querem contar. Escrevi muitas histórias de outros realizadores e percebi que, quando comecei a escrever a minha, ninguém a quereria realizar. Tinha de ser eu. Para mim, realizar é uma consequência de escrever.

Pode falar um pouco da banda sonora do filme, que tem uma enorme importância na narrativa?

É um aspeto do trabalho que me fascina. Gosto muito de escolher a música. Era importante que a maior parte da música fosse a que as personagens estão a ouvir. Depois há a música latina, que a Libertad traz com ela. A música, no filme, é também uma forma de identidade. Cada personagem tem a sua música. Que nos leva a outro tempo, a outro estado mental e também às origens de cada personagem.

Como foi a experiência e qual a importância da passagem pela Semana da Crítica de Cannes?

Dez dias antes de Cannes e depois de uma longa espera, porque tivemos o filme parado por causa da pandemia, tive o Covid. Por isso, não pude ir á estreia do filme em Cannes. Quando tive um teste negativo ainda fui, foi maravilhoso, mas perdi a estreia do filme. Se não tivéssemos estreado em Cannes não estaríamos agora em Portugal. E quando se fazem filmes é para que sejam vistos pelo maior número possível de pessoas.

Pode falar do momento atual do cinema catalão?

Neste momento está a passar-se uma coisa maravilhosa no cinema catalão. Há uma geração de mulheres cineastas, como a Clara Simón, a Belén Funes, a Pilar Palomero, que não é catalã, mas vive na Catalunha, que nos últimos anos têm feito filmes magníficos, como "Alcarrás", que ganhou o Urso de Ouro de Berlim.

Há alguma solidariedade entre esse grupo de realizadoras?

Somos todas muito amigas, ajudamo-nos muito nos nossos processos. O cinema catalão está a atravessar fronteiras e a chegar a festivais internacionais., o que se deve em parte ao governo da Catalunha, que criou um fundo regional. Também temos produtores muito corajosos e várias escolas de cinema. É maravilhoso que uma comunidade como a Catalunha seja hoje o motor do cinema em Espanha.