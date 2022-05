Clarissa: "Como cantora estou muito mais à vontade para bater no peito e dizer que sou artista"

Margarida Cerqueira Hoje às 19:00 Facebook

Artista brasileira ganhou visibilidade com o single "nada contra (ciúme)", que viralizou no TikTok.

Clarissa Müller iniciou-se no mundo artístico através da representação. Em 2018 foi protagonista no filme "Ana e Vitória", onde interpretou a personagem Cecília, par romântico de Ana. No mesmo ano, deu vida à personagem Ana Cruz em "Malhação".

Contudo, a música tem um encanto especial na vida da intérprete. "Como cantora e compositora, estou muito mais à vontade para bater no peito e dizer que sou artista. Sinto que estou a conquistar um espaço", afirma ao JN.

O primeiro EP, "Clarissa", editado em junho de 2021, é composto por cinco faixas. Clarissa conta que os meses que antecederam o lançamento foram de muita ansiedade, uma vez que no disco ela abriu o coração perante a orientação sexual: "Um dos temas, o "Ela", fala sobre o amor entre duas meninas e essa foi a primeira vez que eu falei disso de uma forma tão aberta. Muitas pessoas da minha família não sabiam que eu era bissexual".

Clarissa é inequívoca no apoio à comunidade LGBTQIA+ e aos direitos das mulheres: "Eu sou mulher e sou LGBT no Brasil, um dos países que mais mata pessoas transexuais. Para mim é simples: não tenho medo que isso afete a minha carreira, porque quero que o meu público pense da mesma forma que eu, apoie essas causas e ame o próximo".

As coisas ganharam um novo rumo na vida da cantora quando o single "nada conta (ciúme)" viralizou na rede social TikTok. O sucesso foi tanto que Anitta chegou a compartilhar o trabalho da colega nas redes sociais. "Foi a primeira música que eu lancei depois do EP, o primeiro single da minha vida. Como não tem muito a ver com a identidade do EP os meus produtores ficaram inseguros, mas eu via muito potencial nela e sabia que ia dar certo."

Verão em Portugal

Clarissa esteve em Portugal na semana passada para gravar um videoclipe com Diogo Piçarra. "A música chama-se "Amor desalinhado" e vai ser lançada no dia 21 de junho", avançou. A artista lança elogios ao intérprete português e remata: "O tema é muito simples e certeiro na mensagem que a gente quer passar".

No verão passará novamente pelo nosso país, uma vez que tem programada uma pequena digressão. "Espero que aqui em Portugal eu encontre um público maravilhoso igual ao que encontro no Brasil. É a primeira vez que venho a Portugal, mas quando voltar espero já ter uma certa projeção, que as pessoas me conheçam melhor".

Alguns singles novos, com participação de outros artistas, e a edição de um álbum estão também nos planos de Clarissa para os próximos meses.