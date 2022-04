Classe política reagiu à morte de António Reis

Hoje às 10:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República, o ministro da Cultura e o presidente da Assembleia da República lembraram a carreira do ator António Reis, falecido esta terça-feira aos 77 anos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou o ator António Reis como "um dinamizador do teatro em Portugal" e uma "figura" da cidade do Porto, apresentando as condolências à família do artista, que morreu na terça-feira. "Enérgico, carismático e generoso, era uma figura da sua cidade e um dinamizador do teatro em Portugal", salientou o chefe de Estado num comunicado publicado no 'site' na Internet da Presidência.

Lembrando António Reis com um dos fundadores da Seiva Trupe em 1973, depois ter integrado o Teatro Experimental do Porto, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que o ator "esteve ligado (...) a duas das mais marcantes companhias de teatro da cidade [do Porto] e do país".

"Com a Seiva Trupe, apresentou espetáculos a partir de textos de Shakespeare ou de Copi, bem como o inesperado sucesso «Um Cálice de Porto», além de ter sido diretor da Academia Contemporânea do Espetáculo e um dos fundadores do FITEI - Festival de Teatro de Expressão Ibérica, momento alto da programação cultural portuense. Trabalhou também em televisão e foi ator em vários filmes de Manoel de Oliveira", sublinhou.

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, lamentou a morte do ator e encenador António Reis, definindo-o como "figura maior dos palcos portugueses", com um "notável percurso indissociável" da "histórica Companhia de Teatro Seiva Trupe". O ministro sublinhou ainda o "papel fundamental" do ator e encenador na "dinamização do teatro independente português a partir da década de setenta do século XX" e o seu "inestimável contributo" para a divulgação da arte dos palcos, nomeadamente através do FITEI - Festival de Teatro de Expressão Ibérica, de que também foi fundador".

Pedro Adão e Silva lembrou ainda que António Reis se destacou como ator de excelência em séries e filmes, na televisão e no cinema.

PUB

Também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lamentou a morte do ator e cofundador da Seiva Trupe, António Reis, considerando que o teatro português e a cidade do Porto ficaram mais pobres."Lamento a morte do ator e encenador António Reis, um dos fundadores da companhia Seiva Trupe. O teatro português e a cidade do Porto ficam mais pobres", escreveu o presidente da Assembleia da República na sua conta na rede social Twitter.