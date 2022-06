Clássicos da Literatura regressam em banda desenhada

F. Cleto e Pina Hoje às 16:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Segunda série inclui "Auto da Barca do Inferno" por autores portugueses.

A coleção "Clássicos da Literatura em BD" está de regresso para uma segunda série, a partir de dia 28 deste mês. Com distribuição em bancas e nalgumas livrarias, este projeto da editora Levoir e da RTP anuncia mais 16 volumes.

"Vinte mil léguas submarinas", uma adaptação do romance de Jules Verne, assinada pelos italianos Fabrizio Lo Bianco e Francesco Lo Storto, abre a coleção que, mensalmente, irá igualmente propor versões aos quadradinhos de "Sandokan", de Emílio Salgari, "Madame Bovary", de Flaubert, "Quo Vadis", de Henryk Sienkiewicz, "Os Miseráveis", de Victor Hugo, "A Guerra dos Mundos", de H. G. Wells, "Guerra e Paz", de Tolstoi, ou "Os Desastres de Sofia", da Condessa de Ségur, sendo que nalguns casos as adaptações se estendem por dois livros.

O volume 30, que irá encerrar esta segunda vida da coleção, será uma adaptação do "Auto da Barca do Inferno", de Gil Vicente, por um duo de autores portugueses, cujos nomes ainda não foram divulgados.

Baseado numa coleção similar francófona, os "Clássicos da Literatura em BD" tiveram uma primeira série de 14 volumes, entre Setembro de 2020 e Novembro de 2021, entre os quais "Os Maias", adaptados pelo português José de Freitas e o ilustrador espanhol Canizales, e "Amor de Perdição", revisitado por João Miguel Lameiras e Miguel Jorge.

A coleção é composta por volumes de capa dura, com 56 páginas, que incluem a versão em banda desenhada do clássico da literatura e um dossier sobre a vida e a obra do autor original, numa perspetiva histórica, ao preço de 13,90 €.

Aproveitando esta segunda vida, a editora anunciou a reimpressão dos primeiros cinco títulos, já esgotados: "A volta ao mundo em 80 dias", de Júlio Verne, "Alice no País das maravilhas", de Lewis Carroll, "Odisseia", de Homero, "Tom Sawyer", de Mark Twain e "Oliver Twist", de Charles Dickens.