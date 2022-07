Clássicos reluzem na voz de Estrella Morente

48.º Festival Internacional de Música de Espinho encerrou na madrugada de domingo, com repertório espanhol dirigido por Sergio Alapont

A cena parecia inusitada: centenas de pessoas juntaram-se na madrugada de domingo, na Praça do Progresso, para dançar um pasodoble, tocado por uma orquestra clássica de 74 músicos e encerrar o 48.0 Festival Internacional de Música de Espinho.

Para chegar a este clímax houve antes 90 minutos de um concerto memorável, de repertório clássico espanhol, dos séculos XIX e XX, dirigido pelo maestro valenciano Sergio Alapont, um dos mais destacados da sua geração.

Num cenário absolutamente formal, com o público todo sentado e vários curiosos que se juntaram na zona limítrofe do recinto, o concerto abriu com a magistralidade da obra "Orgía", de Joaquín Turina.

A este seguiu-se um dos grande momentos da noite: a entrada da cantaora Estrella Morente, filha pródiga do maestro flamenco Enrique Morente e da bailaora Aurora Carbonnel, membro vivo de uma das dinastias musicais mais profícuas de Granada.

Para quem não estiver familiarizado com o género, Estrella Morente é também a voz da banda sonora de "Volver", de Pedro Almodóvar.

A Estrella da noite

Estrella entrou vestida de negro, de leque preto na mão e de cabelo preso, uma piscadela de olho à época que tentava retratar. A geração dos escritores de 27, em Espanha, que deu ao mundo a a genialidade de Federico Garcia Lorca. Estrella trouxe o repertório gravado originalmente por La Argetinita. "Zorongo gitano" e "Sevillanas del siglo XVIII" deixaram a descoberto todos os espanhóis, presentes na plateia, que cantavam entre dentes o repertório. Afinal estavam ali para ouvir a estrela Estrella.

A incursão da percussão de palmas e castanholas na orquestra clássica, algo típico do repertório espanhol, devia ser importada, porque a injeção de pujança que confere à música é contagiante. Por esta altura, já o público bem comportado batia palmas, pés e fazia percussão nas cadeiras, sempre sem tentar incomodar.



À saída do primeiro ato de Morente, o público aplaudia emocionado. Alapont, sempre enérgico, de braços e cabelo pelo ar, serviu uma maravilhosa sequência de clássicos: "Suite Española", de Albéniz; "El Sombrero de Tres Picos", de Manuel de Falla; "Goyescas", de Granados, e a cereja no topo do bolo "La boda de Luis Alonso", de Gerónimo Giménez.

Depois desta última, só a majestosa reentrada para o segundo ato de Morente, paramentada num vestido e manto transparente vermelho, seriam capazes de manter o crescendo do concerto.

Numa seleção da obra "El amor brujo", de Falla, Estrella declamou histórias de desamor e conjuro e ainda fez uma menção a Antonio Gades, mimetizando parte da coreografia da "Danza ritual del fuego".

A encerrar a viagem do desamor soaram "Las campanas del amanecer", onde mostrou todo o poder da sua voz. Numa amalgama de beijos, abraços e aplausos seguiu-se o pasodoble.