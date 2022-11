Cláudia Dias deu a volta ao sistema e desenhou o seu fim em sete peças

Catarina Ferreira Hoje às 13:37 Facebook

Coreógrafa fez uma peça por ano, a cada dia da semana um novo tema e um novo convidado.

Em 2011, "num gesto político", a coreógrafa Cláudia Dias decide encetar um projeto para terminar com a sua carreira. A este mapeamento chama-lhe "Sete anos, sete peças", que vai ser apresentado nos espaços do Teatro Campo Alegre, no Porto, num ciclo integral, a partir de segunda-feira. O projeto ganhou os prémios BPI/La Caixa Solidário e o PARTIS da Gulbenkian.

Ao JN conta que "a narrativa de inexistência de futuro no setor das artes, em que ter um ano é ser privilegiado", foi o que a motivou "a ir contra essa corrente e dizer que temos alternativa, porque um ano é de uma precariedade absoluta". E decidiu avançar com um plano a dez anos.