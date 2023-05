Cláudia Pascoal: "Gosto de pertencer a um sítio onde ainda ninguém esteve"

Patrícia Naves Hoje às 13:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Segundo disco da artista minhota Cláudia Pascoal, simplesmente intitulado "!!", vai ser apresentado nesta quarta-feira no Teatro Maria Matos em Lisboa e a 2 de junho no Hard Club do Porto.

Sobre Cláudia Pascoal e o seu segundo disco, escreve o músico David Fonseca, aqui produtor, ser este trabalho um dos seus grandes orgulhos, e o "observar de um talento gigante". Aos 29 anos e com a carreira a ganhar mais atenção - e novos públicos - devido a uma participação marcante no último Festival da Canção, Pascoal diz ter colocado em "!!" mais de si do que nunca, com todas as suas particularidades, convicções, e os diferentes sons, artes e vivências que abraça em simultâneo. Como explica ao JN, "!!" carrega a sua "mais íntima alma minhota", num contexto mais moderno.

Além de David Fonseca, no novo disco a artista rodeou-se de pessoas com quem tinha o sonho de trabalhar, de Manuela Azevedo a Marante e Natalia Lacunza ou até Rosa Teixeira, a sua mãe. Filipe Melo fez alguns arranjos de cordas e Joana Marques dá o mote à intro e fecho do disco. Já editado e com vários singles como "Nasci Maria", "Fado Chiclete" e "Precaução", o álbum é apresentado esta quarta-feira num já esgotado Teatro Maria Matos, em Lisboa; e no dia 2 de junho no Hard Club do Porto.