Clawfinger abalam as fundações de Vilar de Mouros

Suecos trazem raiva e amor ao primeiro grande concerto da segunda noite. 16 mil pessoas compareceram no primeiro dia.

"Clawfinger - Rap metal desde 1993". Eram estas as palavras inscritas num emblema semelhante ao de um clube da NBA que serviram de fundo ao concerto dos suecos - que deram verdade a uma célebre frase dos anos 1980: "Os hippies são más pessoas a fazerem de conta que são boas. Os punks são boas pessoas a fazerem de conta que são más". Porque a banda oriunda de Estocolmo tem postura visceral e agressiva, mas o seu coração derrete-se mais depressa do que um sorvete. Foi o número icónico do início da segunda noite de Vilar de Mouros.

a ferver de emoção