Clint Eastwood imparável aos 90 anos

Aos 90 anos, Clint Eastwood prepara-se para realizar e protagonizar o seu próximo projeto cinematográfico. Chama-se "Cry Macho" e é baseado num guião de Arnold Schwarzenegger.

De acordo com o jornal "Deadline", citado pela agência Lusa, "Cry Macho" acompanha a viagem de uma velha estrela de rodeio de touros, que assume a missão de ajudar um jovem que fugira da sua família alcoólica a entrar no Texas vindo do México.

Não é a primeira tentativa de adaptar esta história ao grande ecrã. Em 2011, o "New York Times" noticiou que o próprio Schwarzenegger filmaria esta longa-metragem depois de terminar o seu mandato como governador da Califórnia. O projeto nunca saiu do sítio devido a um conjunto de polémicas que envolveram o ator e político.

Nessa altura, no entanto, Schwarzenegger falava do enredo do filme de uma forma ligeiramente diferente da que está agora a ser apresentada.

"É sobre um treinador de cavalos fragilizado e envelhecido, que recebe um desafio do dono dos cavalos: ir ao México raptar o seu filho de 11 anos que lhe fora retirado pela ex-mulher. É um filme sobre a relação entre o menino, que nunca teve um pai que se importasse com ele, e este treinador de cavalos reformado", descreveu. E classificou: "É uma história realmente maravilhosa."

As filmagens não têm data para começar, uma vez que a atividade de produção audiovisual está na sua maioria paralisada pela pandemia.

Com cinco Óscares, cinco Globos de Ouro, uma Palma de Ouro em Cannes e um Leão de Ouro em Veneza, Clint Eastwood, ator, realizador e produtor, que quase sempre fez de anti-herói nos filmes, é hoje um dos maiores heróis vivos do cinema mundial.