"Close": a amizade como grande história de amor

Segundo filme do cineasta belga Lukas Dhont é uma das mais belas obras de cinema da temporada. Estreia esta quinta-feira nas salas.

Em 2018, o filme "Girl", primeira obra do belga Lukas Dhont, saiu de Cannes com a Caméra d"Or, a Palma Queer, um Prémio da Crítica e o de Melhor Ator na secção Un Certain Regard. O jovem Victor Polster interpretava o papel de um adolescente que entrava numa escola de dança ao mesmo tempo que lidava com as questões da sua identidade de género.

Costuma dizer-se que um primeiro filme "toda a gente" faz, o mais difícil é o segundo. Ora, Lukas Dhont excedeu-se a si próprio, levando à competição 2022 de Cannes o seu novo filme, "Close", que hoje estreia e é absolutamente obrigatório ir ver.

O ainda jovem realizador belga volta a emocionar-nos, e de que maneira, com a história de dois adolescentes de 13 anos, há muito os melhores amigos, que chegam a uma nova escola, ao mudar de ciclo educativo. Só que enquanto Léo começa a misturar-se com outros colegas, Rémi não consegue aguentar o que enfrenta como uma rejeição, acabando por tomar uma decisão trágica.

"Close" é um retrato sensível de um momento na vida de dois adolescentes onde a sexualidade começa a revelar-se. A inteligência de Dhont revela-se no facto de nunca nos orientar para uma temática ligada ao questionamento da sexualidade. O seu filme é, isso sim, uma história de amizade, tratada, como o próprio realizador enfatizou, como uma história de amor.

"Close" está ainda repleto de temas colaterais, como a perda, os limites da amizade, o lugar do outro, a responsabilização, aqueles momentos, por vezes trágicos, em que se passa da adolescência a um estado praticamente adulto. Lukas Dhont mostra-nos a beleza de ter um amigo, sobretudo nestas idades de tantas descobertas, e o vazio de quando percebemos que o perdemos. Um momento que o cinema muito tem abordado, no quadro de histórias de amor, mas raras vezes, e de forma tão sensível, no quadro da amizade entre dois jovens.

Prémio do Júri em Cannes e nomeado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, "Close" é também o filme do milagre da descoberta destes dois jovens, para quem este filme é também uma primeira vez à frente de uma câmara de cinema.

É provável que "Close" lhe faça chegar uma lágrima ao canto do olho. Não tenha vergonha, não é o único ou a única...