Club Makumba assinam uma saga intercontinental

Estreia do quarteto de Tó Trips e João Doce circula entre o jazz, África e rock.

Os Club Makumba entram em cena com um disco em que se instaura o que o quarteto descreve como "dançar como ato de resistir". E cumprem o programa: através das guitarras de Tó Trips, da bateria e percussões de João Doce, do saxofone de Gonçalo Prazeres e do contrabaixo e baixo de Gonçalo Leonardo, este álbum homónimo contém jazz, África, rock e mais, num fluxo quente e polimórfico.

É também um registo em que há espaço para todos deixarem fortes impressões digitais. Uma porção maioritária dos temas ("Danças", "Crazy lizard", "Migratória", etc.) vive entre a interação de um sax que insiste por punhados de circuitos melódicos e percussões que parecem ter sido captadas num ritual a caminho do transe. Assim evocando uma ideia de África mediada por muitas milhas de diáspora que demonstram uma sintonia de inspiração com o que vem sendo feito pelo britânico Shabaka Hutchings através dos Sons of Kemet.

É então possível que o ouvinte se agarre sobretudo, e bem, à riqueza dos diálogos que João Doce e Gonçalo Prazeres tecem, mas a elasticidade expressiva do que sai da guitarra de Tó Trips é uma assinatura incontornável, mesmo oscilando entre o primeiro plano e o cenário conforme as necessidades dos temas. Trips tanto acrescenta linhas sujas, panorâmicas e vertiginosas herdadas dos Dead Combo, como se alia ao baixo para recuar até algumas manifestações do rock alternativo de meados dos anos 1980.

Há mais sabores: "Jimmy Habibi" é funk psicadélico, a mais americana das faixas; "Med swing" envolve-se numa dança mais sóbria, nebulosa e noturna, com uma acumulação de energia canalizada para um crescendo dramático; e há algo do encadeamento agridoce dos corpos do tango a tingir "Maze". E quando Gonçalo Leonardo (que, tal como o outro Gonçalo, tem raízes e percurso sobretudo no jazz) passa o arco pelas cordas no início de "Black berbere" e "Baía das Negras", abrem-se janelas mais experimentais.

Como também acontecia com os Dead Combo, os Club Makumba mostram canções atravessadas por filmes. A dimensão visual é admirável.

