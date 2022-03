"Coda" é o melhor filme e "O Poder do Cão" vence apenas um Oscar

JN/Agências Hoje às 08:22 Facebook

"Coda" conquistou o Oscar de Melhor Filme, na 94.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood, que decorreu esta noite em Los Angeles.

A cineasta neozelandesa Jane Campion recebeu o Oscar de Melhor Realização por "O Poder do Cão". O seu filme, uma produção da Netflix, estava nomeado para doze Oscars mas só ganhou um.

"Dune" conquistou os Oscars de Melhor Cinematografia, Melhores Efeitos Especiais, Melhor Som, Melhor Banda Sonora Original, Melhor Montagem e Melhor Direção de Arte. O filme dirigido por Denis Villeneuve somou assim seis Oscars, dos dez para os quais foi nomeado.

Os Oscars de melhores atores foram para Will Smith, pelo desempenho no filme "Being The Ricardos", e Jessica Chastain, por "The Eyes of Tammy Faye".

Os Oscars de melhores atores secundários foram para Ariana DeBose, pelo desempenho em "West Side Story", e Troy Kotsur, pelo desempenho em "Coda".

"Drive my Car" ("Conduz o meu Carro"), do Japão, venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional.

"Summer Of Soul", de Ahmir Khalib Thompson, conquistou o Oscar Melhor Documentário em longa-metragem

Os Oscars de Melhor Argumento Original e Melhor Argumento Adaptado foram, respetivamente, para Kenneth Branagh, por "Belfast", e Sian Heder, por "Coda".

Os vencedores contam também com "Encanto", de Jared Bush, Oscar de Melhor Longa-Metragem de Animação, e "The Windshield Wiper", como Melhor Curta-metragem de Animação.

O Oscar de Melhor Guarda Roupa foi entregue a Jenny Beavan, pelo filme "Cruella", batendo o luso-canadiano Luís Sequeira, nomeado nesta categoria pelo filme "Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas", do realizador mexicano Guillermo del Toro.

Os outros Oscars já entregues foram para "The Long Goodbye", Melhor Curta-Metragem, "The Queen of Basketball", Melhor Documentário em Curta-metragem, e "The Eyes of Tammy Faye", Melhor Caracterização.

A Academia de Cinema dos Estados Unidos decidiu, este ano, anunciar oito prémios antes da transmissão televisiva, com o objetivo de agilizar a cerimónia e melhorar as audiências.

A 94.ª cerimónia dos Oscars decorre esta noite, em Los Angeles, Califórnia.

O filme "O Poder do Cão", da realizadora neozelandesa Jane Campion, lidera as nomeações, competindo em 12 categorias.

Durante a cerimónia, foi cumprindo um minuto de silêncio de apoio ao povo da Ucrânia, com apelo à ajuda humanitária.

Os vencedores

Melhor Filme

"CODA - No Ritmo do Coração"

Melhor Realização

Jane Campion - "O Poder do Cão"

Melhor Atriz

Jessica Chastain - "The Eyes of Tammy Faye"

Melhor Ator

Will Smith - "King Richard"

Melhor Ator Secundário

Troy Kotsur - "CODA - No Ritmo do Coração"

Melhor Atriz Secundária

Ariana DeBose - "West Side Story"

Melhor Argumento Original

"Belfast"

Melhor Argumento Adaptado

"CODA - No Ritmo do Coração"

Melhor Cinematografia

"Dune"

Melhor Montagem

"Dune"

Melhor Filme Internacional

"Drive my Car"

Melhor Documentário em Longa-metragem

"Summer of Soul"

Melhor Documentário em Curta-metragem

"The Queen of Basketball"

Melhor Filme de Animação

"Encanto"

Melhor Curta-metragem de Animação

"The Windshield Wiper"

Melhor Curta-metragem

"The Long Goodbye"

Melhor Banda Sonora Original

"Dune" - Hans Zimmer

Melhor Canção Original

"No Time to Die" - ("No Time to Die")

Melhor Direção de Arte

"Dune"

Melhor Guarda-Roupa

"Cruella"

Melhores Efeitos Especiais

"Dune"

Melhor Som

"Dune"

Melhor Caracterização

"The Eyes of Tammy Faye"