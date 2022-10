Codplay adiam concertos no Brasil após Chris Martin ficar doente

Diana Fernandes Hoje às 11:13 Facebook

A banda britânica Coldplay adiou os oito concertos agendados para o Rio de Janeiro e São Paulo até ao início de 2023, devido a uma infeção pulmonar grave contraída pelo vocalista Chris Martin.

Num comunicado oficial feito pela banda esta terça-feira, 4 de outubro, vão ser adiados os vários concertos previstos no mês de outubro no Brasil, após o vocalista Chris Martin contrair "uma infeção pulmonar séria" e ter recebido ordens médicas "rigorosas" para descansar durante as próximas três semanas.

A banda britânica pretendia realizar os concertos em São Paulo nos dias 15, 16, 18 e 19, 21 e 22 de outubro, e dois no Rio de Janeiro, a 11 e 12 do mesmo mês.

O grupo garante que os espetáculos adiados deverão ter novas datas, que serão divulgadas nos próximos dias.

Além da passagem pelo Brasil, a digressão mundial "Music of the Spheres", prevê uma atuação, a 25 de outubro, na Argentina.

Recorde-se que a banda vem a Portugal no próximo ano, no Estádio Cidade de Coimbra, com espetáculos marcados para os dias 17, 18, 20 e 21 de maio. Os bilhetes para os quatro concertos esgotaram em poucas horas.