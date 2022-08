Coimbra abre Convento São Francisco à cidade com espetáculos gratuitos

Hoje às 11:39 Facebook

A quinta edição do "CEM PORTAS -- O Convento aberto à cidade", realiza-se de sexta-feira a domingo, em Coimbra, com um programa cultural que inclui espetáculos de dança, música, artes circenses e outras performances.

Com entradas livres, o Convento de São Francisco vai estar de portas abertas ao público durante três dias, iniciando a programação na sexta-feira, na Sala D. Afonso Henriques, pelas 19 horas, com o Projeto Voltaire "Furniture Music", anunciou o município de Coimbra, entidade organizadora, em comunicado.

Trata-se de uma proposta cénica/musical baseada "na simplicidade, teatralidade e na busca de sensações e imagens sugestivas compostas pelo deslocamento de objetos, instrumentos e sons, que introduzem o espetador numa viagem onírica e estimulante".

Ainda na sexta-feira, às 21.30 horas, o grupo 'Menina e Moça' protagoniza uma sessão de fado cruzado entre Lisboa e Coimbra, com Ricardo Dias (piano), Luís Barroso, Hugo Gambóias e Ricardo Silva (guitarra portuguesa), Luís Carlos Santos (viola), Ni Ferreirinha (baixo), Inês Graça, Carolina Pessoa, Inês Brito, João Farinha, Hugo Martins e Francisco Costa (vozes).

No sábado, pelas 17.30 horas, na Praça do Restaurante, o cartaz aponta para um programa de interação "COMVIDA" entre artistas e público apreciador de encontros espontâneos, envolvendo convidados profissionais com vasta experiência em improvisação.

Na performance pensada para o "CEM PORTAS", bailarinos, músicos e artista plástica exploram as relações entre artes e a arquitetura do local, numa sessão aberta à participação do público, mediante inscrição, com limite de 10 pessoas.

Mais tarde, pelas 19:00, a Sala D. Afonso Henriques recebe a atuação de Francisco López, "que se destaca pela intensidade, experiência sónica imersiva no escuro, utilizando um sistema de som surround multicanal".

O público será convidado a ficar vendado, colocado em círculos concêntricos, com o intérprete a operar do centro do espaço, de modo a poder controlar o som ao vivo, tal como é sentido pela audiência.

Ainda no sábado, pelas 21:30 horas, na Caixa de Palco, David Santos (Noiserv) apresenta um trabalho a solo "que combina uma miríade de instrumentos e sons, criando 'loops' imersivos e atmosferas cinematográficas para interpretar a sua banda sonora original composta para o filme de Buster Keaton "Sherlock Jr.".

Uma hora depois, a Praça das Bandeiras acolhe "CIR-K", um projeto da Companhia Oliveira & Bachtler, que coloca sobre as luzes da ribalta o universo peculiar e insólito das famílias nómadas de saltimbancos.

O último dia do "CEM PORTAS", no domingo, começa com uma oficina circense, pela Companhia Oliveira & Bachtler, das 10:00 às 13:00, na Blackbox, seguindo-se às 15:30 e às 18:00, na Praça das Bandeiras, um espetáculo de marionetas da Trupe Fandanga, intitulado "Qubim".

Pelas 16:30, a Sala Conventual recebe o concerto "(Do)Rural -- Retroprojetores sonoros", de Luís Antero e João Lourenço, cujo projeto está também associado ao programa artístico "Dar a Ouvir. Paisagens Sonoras da Cidade", desenvolvido pela Câmara de Coimbra e pelo Serviço Educativo do Jazz ao Centro.

A edição de 2022 do "CEM PORTAS" encerra com "Elas e o Jazz", no jardim da Caixa de Palco, pelas 19:00.

Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton protagonizam o espetáculo, acompanhadas por um trio de bateria, piano e contrabaixo, recriando o universo "sempre contemporâneo dos musicais da Broadway e dos clubes de jazz de Nova Iorque, numa narrativa musical contada a três vozes".

As entradas para todos os eventos são gratuitas, estando sujeitas à lotação de cada um dos espaços e ao levantamento de ingresso na bilheteira do Convento São Francisco.

As instalações do Convento São Francisco podem ser visitadas, de quarta a segunda-feira, das 15 às 20 horas, sendo também de entrada livre.