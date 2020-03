Carlo Amborisini já não vem ao Coimbra BD

F. Cleto e Pina Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O desenhador italiano Carlo Ambrosini cancelou a sua vinda à Quinta Mostra Nacional de Banda Desenhada - Coimbra BD 2020, que abriu hoje as suas portas e decorre até ao próximo domingo, nas instalações da Casa Municipal da Cultura local.

Anunciado como cabeça de cartaz do evento, o autor de 65 anos não estará presente no nosso país devido ao agravamento dos problemas relacionados com o Covid 19 nos últimos dias, quer no seu país de origem, Itália, quer em Portugal. Carlo Ambrosini pertence há muitos anos aos quadros da Sergio Bonelli Editore, para quem criou séries como Napoleone, Dylan Dog, Ken Parker, Tex ou Le Storie.

A sua ausência não impedirá, no entanto, o lançamento no evento coimbrão pela editora A Seita de "O Último Adeus", um dos mais elogiados relatos de Dylan Dog, o detetive do pesadelo, escrito por Mauro Marcheselli e Tiziano Sclavi e desenhado por Ambrosini.

Desta forma, os autores portugueses já em grande destaque no Coimbra BD, ganham maior evidência, estando anunciada a presença no fim de semana de Luís Louro, Roberto Gomes, Álvaro, Zé do Burnay, André Oliveira, Bernardo Majer, Paulo Monteiro, Fernando Dordio, Mário Freitas, Pedro Cruz, Paulo J. Mendes e Filipe Abranches, muitos deles com exposições de originais, para encontros com os leitores e sessões de autógrafos.

O programa do Coimbra BD 2020 inclui igualmente sessões de cinema de animação, workshops, um desfile de cosplay, desenho com modelo ao vivo, uma feira do livro e um debate sobre "O 25 de Abril e a Banda Desenhada".